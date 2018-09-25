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Сергей Веденеев: я бы дал Кокорину сыграть один тайм против "Волгаря"

Чемпион СССР в составе ленинградского "Зенита" Сергей Веденеев заявил, что на месте Сергея Семака дал бы восстановившемуся после травмы форварду "сине-бело-голубых" Александру Кокорину сыграть один тайм в матче Кубка России против астраханского "Волгаря".

"Не знаю, в каком состоянии находится Кокорин, чтобы рассуждать о том, сколько времени он сможет сыграть против "Волгаря". Наверняка тренера подмывает дать сыграть всем запасным. Но с другой стороны - форсировать подготовку после серьезной травмы нельзя. Я бы дал сыграть Кокорину либо только первый, либо только второй тайм. В матче с "Волгарем" нужно дать сыграть всем запасным. Даже если они сыграют плохо, даже если вылетят – это необходимо. Этим футболистам стоит предоставить шанс и посмотреть, как они им воспользуются. Если будут ходить пешком и проиграют – то нечего на них рассчитывать в матчах с более сильными соперниками. Вместо кого сейчас ставить Кокорина? Наверняка ему сейчас дадут сыграть побольше времени, кого-то поменяют, кому-то дадут отдохнуть. Но ведь в решающих матчах (Артема) Дзюбу же не поменяешь! И Кокорин будет сидеть на банке, а журналисты будут говорить, как футболист такого уровня не выходит в основе", - цитирует Веденеева РИА Новости.
Теги: Веденеев Кокорин Зенит
Сегодня, 17:25
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(1)
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 19:41) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Даже если вылетим, пох... главное ЧР и ЛЕ. Ну а КР это, как бонус будет.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 17:40) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
волгарь пфл гр. юг 4 место ..да пусть играет хоть на костылях...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 17:32) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
"Наверняка тренера подмывает дать сыграть всем запасным".
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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