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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Сергей Веденеев: я бы дал Кокорину сыграть один тайм против "Волгаря"
Чемпион СССР в составе ленинградского "Зенита" Сергей Веденеев заявил, что на месте Сергея Семака дал бы восстановившемуся после травмы форварду "сине-бело-голубых" Александру Кокорину сыграть один тайм в матче Кубка России против астраханского "Волгаря".
"Не знаю, в каком состоянии находится Кокорин, чтобы рассуждать о том, сколько времени он сможет сыграть против "Волгаря". Наверняка тренера подмывает дать сыграть всем запасным. Но с другой стороны - форсировать подготовку после серьезной травмы нельзя. Я бы дал сыграть Кокорину либо только первый, либо только второй тайм. В матче с "Волгарем" нужно дать сыграть всем запасным. Даже если они сыграют плохо, даже если вылетят – это необходимо. Этим футболистам стоит предоставить шанс и посмотреть, как они им воспользуются. Если будут ходить пешком и проиграют – то нечего на них рассчитывать в матчах с более сильными соперниками. Вместо кого сейчас ставить Кокорина? Наверняка ему сейчас дадут сыграть побольше времени, кого-то поменяют, кому-то дадут отдохнуть. Но ведь в решающих матчах (Артема) Дзюбу же не поменяешь! И Кокорин будет сидеть на банке, а журналисты будут говорить, как футболист такого уровня не выходит в основе", - цитирует Веденеева РИА Новости.
"Не знаю, в каком состоянии находится Кокорин, чтобы рассуждать о том, сколько времени он сможет сыграть против "Волгаря". Наверняка тренера подмывает дать сыграть всем запасным. Но с другой стороны - форсировать подготовку после серьезной травмы нельзя. Я бы дал сыграть Кокорину либо только первый, либо только второй тайм. В матче с "Волгарем" нужно дать сыграть всем запасным. Даже если они сыграют плохо, даже если вылетят – это необходимо. Этим футболистам стоит предоставить шанс и посмотреть, как они им воспользуются. Если будут ходить пешком и проиграют – то нечего на них рассчитывать в матчах с более сильными соперниками. Вместо кого сейчас ставить Кокорина? Наверняка ему сейчас дадут сыграть побольше времени, кого-то поменяют, кому-то дадут отдохнуть. Но ведь в решающих матчах (Артема) Дзюбу же не поменяешь! И Кокорин будет сидеть на банке, а журналисты будут говорить, как футболист такого уровня не выходит в основе", - цитирует Веденеева РИА Новости.
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