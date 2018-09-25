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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Жена Смольникова показала любимую картину. На ней изображена занимающаяся сексом пара
Жена защитника "Зенита" Игоря Смольникова Екатерина на своем странице в инстаграме опубликовала фотографию своей любимой картины. На ней изображена занимающаяся сексом пара.
"Моя любимая картина", — написала жена Смольникова.
"А энергетика какая", - добавила Екатерина позже.
"Моя любимая картина", — написала жена Смольникова.
"А энергетика какая", - добавила Екатерина позже.
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