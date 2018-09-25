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Жена Смольникова показала любимую картину. На ней изображена занимающаяся сексом пара

Жена защитника "Зенита" Игоря Смольникова Екатерина на своем странице в инстаграме опубликовала фотографию своей любимой картины. На ней изображена занимающаяся сексом пара.

"Моя любимая картина", — написала жена Смольникова.

"А энергетика какая", - добавила Екатерина позже.

Теги: Смольников Зенит
Сегодня, 16:18
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№15 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Она:...Хочешь, я помолчу? Поверь мне, я ещё никому этого не предлагала.. blush
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№14 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На завод бы ее отправить,чтоб не было времени хернёй заниматься,Княжна Тараканова.....
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:56) #
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online

Цитата: ctdthysqjktym
Зачем это здесь? На сайте половина посетителей - дети.

Эти дети дадут взрослым котам, на самом деле очень много новой информации о жизни. Если конечно , они не воспитаны в аквариуме.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: irv Курск (Сегодня, 16:55) #
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Цитата: Blessing
Баба какая-то странная, на свинью похожа.


Кто про что, а Blessing про свиней!
Ты не переживай, уже все знают, что ты болельщик Спартака!


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Шедевр епть... Рембранд confused
Ну дура...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:53) #
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online

Зачем это здесь? На сайте половина посетителей - дети.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:50) #
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Blessing,
То ли мужик, то ли свинья. Но не женщина точно.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:49) #
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online

Мало депутата Волгаря , так вот еще подкинули . Зенит получается рассадник насилия ) Но это всё ерунда по сравнению с мрачным стадом идейно правильных. Эдакие суровые мужчины в юбках и шлемах. Сама гвардия Папы Римского-Греческого.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Баба какая-то странная, на свинью похожа.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:41) #
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Гомосятина.Что ни жена футболиста, то дура.Где вы их берете? Буланова, Жиркова, Началова,Кержакова, Бузова...
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Игорь наверное сильно кричит, но не так как на поле конечно.
Если эта картина дома, то это пипец какое дурновкусие.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Крепкий Мужской Друг страна одних братьев (Сегодня, 16:33) #
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Почему в боярышнике столько трубочек хотя их двое.И почему не два мужика.Нам,здешним постояльцам,это неприемлемо.


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футбол в моем сердце
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:29) #
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Пивовед,
)))))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 16:26) #
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Какой футболист, такая и жена. Два сапога -пара.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
фига у неё на картине ноги волосатые..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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