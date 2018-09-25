Жена Смольникова показала любимую картину. На ней изображена занимающаяся сексом пара

Жена защитника "Зенита" Игоря Смольникова Екатерина на своем странице в инстаграме опубликовала фотографию своей любимой картины. На ней изображена занимающаяся сексом пара."Моя любимая картина", — написала жена Смольникова."А энергетика какая", - добавила Екатерина позже.