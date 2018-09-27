Ари: нужно хорошо играть в "Краснодаре", тогда тренерский штаб сборной России обратит на меня внимание

Нападающий "Краснодара" Ари рассказал о желании играть за сборную России."Я не забивал практически год. Но, честно говоря, какого-то особенного давления из-за этого не испытывал. Просто так вышло, что я долго оставался вне игры. У меня была тяжёлая травма.После того как я получил российский паспорт, у меня появилось огромное желание играть за сборную России. Если я буду хорошо играть в "Краснодаре", уверен, что тренерский штаб сборной обратит на меня внимание и пришлёт вызов", — сказал Ари.