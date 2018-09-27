Новости партнеров

Ари: нужно хорошо играть в "Краснодаре", тогда тренерский штаб сборной России обратит на меня внимание

Нападающий "Краснодара" Ари рассказал о желании играть за сборную России.

"Я не забивал практически год. Но, честно говоря, какого-то особенного давления из-за этого не испытывал. Просто так вышло, что я долго оставался вне игры. У меня была тяжёлая травма.

После того как я получил российский паспорт, у меня появилось огромное желание играть за сборную России. Если я буду хорошо играть в "Краснодаре", уверен, что тренерский штаб сборной обратит на меня внимание и пришлёт вызов", — сказал Ари.

ФК "Краснодар"
Теги: Ари Краснодар Сборная России
Сегодня, 10:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
Если уж и привлекать легов-паспартистов в нашу сборную, то они должны быть на голову сильнее русских парней. Из таких на ум приходит лишь Мариу Фернандес, все.


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
не надо ..молодых пусть выводят..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: casabl (Сегодня, 11:57) #
  • -3
  •  (3)
online

По полезности, например, Ари не хуже а лучше того же кокоши


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fint
Да пошёл ты, очередной спаситель России!
Своих напов некуда уже поставить в сборной, классом намного выше тебя, по результатам их действий во внутреннем чемпионате вижу это, да и в еврокубках тоже они тянут нормально.

...например кто, не назовешь!? за исключением Дзюбы и Черышева и только-только начинающего Чалова!
...может Дзагоев? ...или Смолов?! ...или Зобнин? ...может Панченко или Марков?!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 10:53) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Да пошёл ты, очередной спаситель России!
Своих напов некуда уже поставить в сборной, классом намного выше тебя, по результатам их действий во внутреннем чемпионате вижу это, да и в еврокубках тоже они тянут нормально.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.