Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов поделился мнением о плохом качестве поля в Новороссийске, где накануне красно-белые обыграли "Черноморец" (1:0) в 1/16 финала Кубка России."У нас в стране непонятная ситуация с полями. Клубы допускаются до соревнований, а потом выясняется, что стадион и поле не готовы. Надо жестче действовать в этом направлении еще в моменте всех согласований", - сказал Чернышов.