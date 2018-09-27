Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:11
"Сегодня малыш уже ходит" - Владислав Радимов рассказал о благородном поступке Сергея Галицкого (3)
"Сегодня малыш уже ходит" - Владислав Радимов рассказал о благородном поступке Сергея Галицкого (3)
14:57
Прядкин: "Матч ТВ" гарантировал лиге 900 тыс. платных подписок на трансляции РПЛ к 2020 году (1)
Прядкин: "Матч ТВ" гарантировал лиге 900 тыс. платных подписок на трансляции РПЛ к 2020 году (1)
13:18
Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями
Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями
11:09
Форвард "Валенсии" стал первым футболист в 21-м веке, забившим в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании
Форвард "Валенсии" стал первым футболист в 21-м веке, забившим в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании
10:56
Бубнов: Ташаеву нужно активнее себя проявлять - пока он в "Спартаке" явно не в своей тарелке (6)
Бубнов: Ташаеву нужно активнее себя проявлять - пока он в "Спартаке" явно не в своей тарелке (6)
10:46
Ари: нужно хорошо играть в "Краснодаре", тогда тренерский штаб сборной России обратит на меня внимание (7)
Ари: нужно хорошо играть в "Краснодаре", тогда тренерский штаб сборной России обратит на меня внимание (7)
08:23
Артем Дзюба: мы бы прошли Англию в полуфинале ЧМ-2018, а в финале крупно бы проиграли Франции (11)
Артем Дзюба: мы бы прошли Англию в полуфинале ЧМ-2018, а в финале крупно бы проиграли Франции (11)
02:17
Кубок России снова интересен? Клубы премьер-лиги выиграли почти всё, потому что играли основой? (4)
Кубок России снова интересен? Клубы премьер-лиги выиграли почти всё, потому что играли основой? (4)
01:40
Шардор Варга: не вижу в России игрока, который давно перерос РПЛ и ему нужно срочно уезжать (1)
Шардор Варга: не вижу в России игрока, который давно перерос РПЛ и ему нужно срочно уезжать (1)
Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями
Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов поделился мнением о плохом качестве поля в Новороссийске, где накануне красно-белые обыграли "Черноморец" (1:0) в 1/16 финала Кубка России.
"У нас в стране непонятная ситуация с полями. Клубы допускаются до соревнований, а потом выясняется, что стадион и поле не готовы. Надо жестче действовать в этом направлении еще в моменте всех согласований", - сказал Чернышов.
Sport24
"У нас в стране непонятная ситуация с полями. Клубы допускаются до соревнований, а потом выясняется, что стадион и поле не готовы. Надо жестче действовать в этом направлении еще в моменте всех согласований", - сказал Чернышов.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.