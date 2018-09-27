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Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов поделился мнением о плохом качестве поля в Новороссийске, где накануне красно-белые обыграли "Черноморец" (1:0) в 1/16 финала Кубка России.

"У нас в стране непонятная ситуация с полями. Клубы допускаются до соревнований, а потом выясняется, что стадион и поле не готовы. Надо жестче действовать в этом направлении еще в моменте всех согласований", - сказал Чернышов.

Sport24
Теги: Спартак Черноморец Чернышов
Сегодня, 13:18
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