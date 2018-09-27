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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Прядкин: не думаю, что матч "Спартак" — "Зенит" может пройти в "Лужниках"
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал информацию, о возможном ли проведении матча "Спартак" — "Зенит" на стадионе "Лужники".
"Я уверен, что "Спартак" никогда на такое не пойдёт. У красно-белых своя комфортная арена, уходить на другой стадион им нет смысла. Плюс вопрос оплаты. Клубу же нужно заплатить за аренду сооружения, за услуги по обеспечению безопасности. На это точно никто не пойдёт. Другое дело — встречи Лиги чемпионов с участием ЦСКА", — сказал Прядкин.
RT
"Я уверен, что "Спартак" никогда на такое не пойдёт. У красно-белых своя комфортная арена, уходить на другой стадион им нет смысла. Плюс вопрос оплаты. Клубу же нужно заплатить за аренду сооружения, за услуги по обеспечению безопасности. На это точно никто не пойдёт. Другое дело — встречи Лиги чемпионов с участием ЦСКА", — сказал Прядкин.
RT
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