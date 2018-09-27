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Сергей Прядкин: не думаю, что матч "Спартак" — "Зенит" может пройти в "Лужниках"

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал информацию, о возможном ли проведении матча "Спартак" — "Зенит" на стадионе "Лужники".

"Я уверен, что "Спартак" никогда на такое не пойдёт. У красно-белых своя комфортная арена, уходить на другой стадион им нет смысла. Плюс вопрос оплаты. Клубу же нужно заплатить за аренду сооружения, за услуги по обеспечению безопасности. На это точно никто не пойдёт. Другое дело — встречи Лиги чемпионов с участием ЦСКА", — сказал Прядкин.

RT
Теги: Спартак Зенит Прядкин Лужники
Сегодня, 14:34
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