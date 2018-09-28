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Бранислав Иванович: сейчас наша команда просто получает удовольствие от футбола

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал успешный старт команды в чемпионате России.

"Когда у команды есть результат, атмосфера всегда позитивная, а игроки получают удовольствие от футбола. Это сейчас происходит и в "Зените".

Но всё может быстро измениться, поэтому расслабляться нельзя. Сейчас у нас всё хорошо, но мы можем нашу игру существенно усилить.

Каждый день на тренировках мы над этим работаем, разбираем ошибки и стараемся прибавлять", - цитирует серба официальный сайт питерского клуба.
Теги: Зенит Иванович
Сегодня, 09:53
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