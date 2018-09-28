Василий Уткин: Федун был готов кинуть свою публику, а сейчас предлагает реформы для болельщиков

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о инициативе владельца «Спартака» Леонида Федуна, который накануне предложил масштабное реформирование российского футбола. Федун отметил, что главный выгодоприобретатель от возможного развития российского чемпионата."О реформе Федуна можно сказать немало интересного, и я не премину, но его тексты о назревших переменах удобны тем, что в них, в принципе, главное понятно сразу. Так один великий ученый в книге "Этногенез" и биосфера Земли» на первой странице дает определение главного понятия и добавляет: если это понятно, можно не читать. Но в случае с Леонидом Арнольдовичем это приходится домысливать самостоятельно.Прошлый его текст о революционных (это важно: РЕВОЛЮЦИОННЫХ!) переменах в организации футбольного дела начинался с предложения начать учитывать российский климат. Всего пунктов было 4. Ну, выглянуть в окно, чтобы учесть погоду — кто ж до этого без революции додумается? Никто. Вот, ждали.Сейчас первый абзац содержит главную мысль о том, что главным выгодоприобретателем реформ должен стать российский болельщик. Это говорит хозяин клуба, который только что готов был кинуть свою публику, поменявшись матчами с «Енисеем» из Красноярска за 10 дней до игры. Кинуть на заказанные заранее гостишки и билеты, причем без всякой выгоды для себя. Просто не задумываясь о таких мелочах.Не правда ли, как минимум понимаешь, что человек заботится о болельщике и знает, как ему угодить? Вот и все, что нужно знать о революционере-реформаторе", — написал Уткин в телеграме.