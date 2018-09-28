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У ЦСКА проблемы в опорной зоне и завершающей части атаки. Разбор матча "Оренбурга" с "армейцами"

Благодаря голу с пенальти Федора Чалова ЦСКА сумел увезти три очка из Оренбурга, но это было очень непросто - весь второй тайм хозяева упрямо наседали на владения Акинфеева. О том, чем продолжает нравиться "Оренбург" и почему он не смог зацепиться за ничью, а также в чем главная проблема нынешнего состава "красно-синих"

У ЦСКА проблемы в опорной зоне и завершающей части атаки. Разбор матча "Оренбурга" с "армейцами"

"Оренбург" не побеждает пять матчей подряд, но с командой Федотова все в порядке

Такая удручающая статистика (особенно на фоне потрясающего старта) вполне способна убедить в том, что "Оренбург" в глубоком кризисе. Или даже навести на мысль следующего порядка: команде Федотова просто дьявольски везло в начале сезона, а сейчас она возвращается ближе к тем местам, которых она заслуживает.

На самом деле, всё не так. "Оренбург" выдал очень хороший матч против ЦСКА и поражения не заслужил. До пропущенного гола хозяева выглядели чуть ли не образцово - грамотно располагались на границе штрафной, не пуская соперников внутрь, успешно преодолевали прессинг москвичей, вырываясь на свободное пространство. Забей "Оренбург" первым - а это вполне могло случиться, первый по-настоящему опасный момент изобрели хозяева - все сложилось бы совершенно иначе.

Да и гол, важно понимать, абсолютно не вытекал из логики игры. Глупость в отдельном эпизоде совершил Афонин. Главная причина победы "армейцев" - в своей штрафной на протяжении второй части игры они такого рода "глупостей" не допускали.

Во втором тайме подопечным Федотова удалось как следует навалиться на ЦСКА, но не хватило мастерства и креатива - здесь вряд ли можно упрекнуть очень скромный по составу коллектив. В основном хозяева добирались до последней трети поля и грузили в штрафную в надежде на подбор. Все-таки это слишком примитивно, так что гостям, чтобы справиться с такими нападками, оставалось лишь сохранять концентрацию.

У ЦСКА в атаке те же герои...

До сих пор непонятно, как Гинер умудрился выкрасть Влашича. Если в первых матчах по хорвату было сложно сказать, что он прямо супер, то теперь никаких сомнений нет. Никола провел отличный матч против "Спартака", с "Оренбургом" он снова был самым активным и полезным. Главная заслуга Влашича - продвижение мяча. Его отличная скорость и умение работать корпусом позволяют тащить снаряд самому на очень внушительные отрезки поля.


...и те же самые проблемы

Москвичи здорово преодолевали центре поля, отлично работали прессингом в начале встречи, пока не повели в счете, но вот уже внутри штрафной и непосредственно перед ней - начинаются проблемы.

Можно и нужно упомянуть, что "Оренбург" оборонялся большими силами и делал это качественно, но ровно та же самая проблема возникала у "красно-синих" в дерби недельной давности. Это уже явно походит на тенденцию.

Чаще всего, не находя продолжения, ЦСКА сваливается на фланги (преимущественно подключает Фернандеса, Набабкин хоть и защитник экстра-класса, но атакующий потенциал у него скромнее), только вот навесы для "армейцев" не подходят (нет габаритных нападающих), а прострелами сложно взломать массированную оборону.

Что с этим делать? Прибавлять в скорости. Проникать в штрафную сходу, стараясь не задерживаться на границе площади. Но атаковать так - гораздо тяжелее.

Беда в опорной зоне

Главная проблема "красно-синих" сейчас - опорка. Там играют два полузащитника Бийол и Ахметов и оба не справляются со своими задачами. В первую очередь, в вопросах чтения атак соперников. Они постоянно сваливаются не в те зоны, бросают игроков, Бийол еще и, бывает, лишний раз выдергивается, освобождая пространство позади себя. После Вернблума "армейским" болельщикам наверняка тяжело видеть, как "Оренбург" на старте игры, преодолев линию прессинга, вырывается на огромные пустые пролеты и имеет возможность разбегаться до самой линии обороны.

Возвращение ЦСКА на схему с четырьмя защитниками

Пока нет Магнуссона, "армейцы", видимо, и будут продолжать действовать с Бекао и Черновым в центре. Первый тайм против "Виктории" показал, что без ряда игроков строенный центр не дает ничего хорошего. Возникает слишком много проблем.

Во-первых, Набабкина приходится двигать на неродную позицию, на которой он выглядит не лучшим образом, читай, регулярно ошибается. Во-вторых, из этой перестановки выходит следующая проблема, кто будет играть на фланге? Щенников пока что не готов, в Оренбург он даже не полетел. Жамалетдинов? Гончаренко лишается вариативности впереди, да и на качестве эта замена в любом случае скажется. Ефремов? Такая же история. Наконец, в третьих, минус один игрок из центра поля. А если мы говорим, что у "армейцев" там возникают проблемы с двумя полузащитниками, получается, ситуация станет вообще страшной. Так и было в первом тайме с "Викторией", когда в опорке оказался один Бийол.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: "РИА"
sportbox
Теги: ЦСКА Оренбург Федотов Влашич
Сегодня, 20:20
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(1)
№5 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вернутся травмированные, проблем станет меньше.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№4 Написал: trachok (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну да, вот запамятовал совершенно, приношу свои извинения
Цитата: Grindor
trachok, это известная шутка, которую запускала пресс-служба ЦСКА. ознакомьтесь, пожалуйста
https://www.sports.ru/football/1031192817.html
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№3 Написал: Grindor (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (1)
online

trachok, это известная шутка, которую запускала пресс-служба ЦСКА. ознакомьтесь, пожалуйста
https://www.sports.ru/football/1031192817.html
Регистрация: 17.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: trachok (Сегодня, 20:55) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
как мы там в старые добрые времена писали?
Аффтар выпей йаду!
Набабкин у него защитник экстра класса
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: Batman (Сегодня, 20:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Автор, намекните новостнику, что он лох. Вы уже проблем у нас накопали, а новости о победе ЦСКА всё нет.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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