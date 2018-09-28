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Владимир Пономарёв: ЦСКА играет от матча к матчу всё лучше и лучше

Владимир Пономарёв: ЦСКА играет от матча к матчу всё лучше и лучшеЗаслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Оренбурга" (1:0) в 9-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

"Армейцы" здорово боролись против не самого удобного соперника, на не самом лучшем газоне. Похвалю команду за небольшое количество фолов, ведь до этой игры футболисты ЦСКА много фолили, что чревато различными последствиями, но ребята сделали выводы. Поэтому ЦСКА играет от матча к матчу всё лучше и лучше, молодцы, мне сегодня команда понравилась. Футболисты столичной команды здорово сыграли в обороне, а главное - играли широко, что со "Спартаком" не получалось, вся борьба шла в середине, где было большое скопление футболистов. Оборону нужно растягивать, играть флангами, и сегодня ЦСКА так и сыграл. В итоге именно атака через фланг принесла пенальти, благодаря которому команда привезёт домой 3 очка.

Мне также нравится наша молодёжь, которая играет задорно, агрессивно, смело, где-то даже нахально, но это и правильно, бояться никого не нужно. Если команда продолжит в том же духе - всё будет в порядке. И я говорю не только о положении дел в чемпионате России.

- О предстоящем матче в "Лужниках" против мадридского "Реала":

Очевидно, будет очень сложно. При Хулене Лопетеги мадридцы делают ставку на постоянный контроль мяча, и у них это хорошо получается. Сложно что-то советовать "армейцам", но я бы посоветовал плотнее действовать против своих оппонентов, не давать им свободы действий. Если игроки "Реала" получат 2-3 метра для манёвра - это всё, потом не догнать. Но если сыграть плотно, действовать сразу на приёме, всё может быть нормально. Так соперник может заскучать и потерять концентрацию, поэтому нужно проявить нахальство и характер, не бояться имени соперника, показать ему, что он никуда не денется и свободы не получит.

Шансов на победу немного, у наших ворот будет приличное количество моментов. Забьют ли наши? Думаю, да, они могут и должны. Но у ворот Игоря Акинфеева моменты будут, тут никуда не деться, это мадридский "Реал", в составе которого играют серьёзные, техничные футболисты. "Армейцам" будет очень важно не дрогнуть.

На сегодняшний день я не считаю мадридский "Реал" лучшей командой мира. Есть и посильнее, и поинтереснее. Однако мадридцы выиграли 3 Лиги чемпионов подряд, это по-прежнему команда высочайшего класса, которая без особых усилий находит слабые места у соперника и пользуется ими.
Теги: ЦСКА Пономарев Оренбург
Сегодня, 20:29
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(3)
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Смотрел только первый тайм, и по нему оренбуржцы были явно сильнее, где там Понамарев нашёл прогресс, не знаю. Остаётся лишь доля уважения ЦСКА, их умению выигрывать, даже в проигранных казалось бы матчах.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zdorov
avnik,
Ты говорил, что на ЧМ мы испанцев выиграли не совсем честно.
А Реал мы так же можем победить?


Нет конечно. Дзюбы же не будет. Кто будет установку давать?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: Zdorov (Сегодня, 20:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
avnik,
Ты говорил, что на ЧМ мы испанцев выиграли не совсем честно.
А Реал мы так же можем победить?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 20:45) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
по большому согласен-цска прибавляет.вначали не верили.а теперь 5 место это поражение.молодежь старается.у каждого по разному.но и шанс у всех одинаковый.
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Batman
tiki,
Ну специалист ты известный)))

а при чем тут я? либо ты наивен, либо не знаю.я грубить не люблю.
так то "царь" тоже специалист, но если ты ему веришь, а тому, что видел сам - нет, то я тебе дико сочувствую


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 20:34) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А фули испанцев бояться. Главное давать им побольше держать мяч (как на ЧМ) и всё будет пучком.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Batman (Сегодня, 20:32) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
tiki,
Ну специалист ты известный)))
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:30) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
я сегодняшнюю игру не смотрел, но увидел нарезки
если это "лучше" - с реалом ловить нечего.там и два автобуса не помогут


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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