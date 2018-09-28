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Виктор Гончаренко: ЦСКА не хватало скорости движения мяча

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал игру против "Оренбурга" (1:0).

- Очень напряженный матч, много единоборств было. Нам не хватало скорости движения мяча - может быть, из-за синтетики. Иногда не хватало финального паса. Периодами мы держали мяч. В целом хорошая игра, грубостей не было.
Теги: ЦСКА Гончаренко Оренбург
Сегодня, 20:45
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№2 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 21:21) #
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Откуда скорость у ослов?
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 21:00) #
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если исключить пеналь и 6 желтых у Оренбурга а так да грубостей не было stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
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