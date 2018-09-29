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Ролан Гусев: в "Спартаке" сейчас больше думают не о футболе, а о лайках и скандалах

Трёхкратный чемпион России Ролан Гусев высказался о последних скандалах в московском "Спартаке".

"Проблема в том, что в "Спартаке" сейчас больше думают не о футболе, а о лайках и скандалах. Не представляю, чтобы такие вещи происходили в нормальном серьёзном клубе. В ЦСКА я не помню ни одного публичного скандала за 16 лет. Там не привыкли выносить сор из избы. Конечно, конфликты периодически возникали, но они решались за закрытыми дверями, а не в СМИ. Сели, пообщались — всё. Считаю некрасивым, что всех собак сейчас повесили на Ещенко и Глушакова. Это внутренняя кухня "Спартака". Наверное, им нравится попадать в такие истории и делать себе подобный пиар. Каррера? Думаю, дело не только в нём. Хотя если Каррера упускает нити управления коллективом из своих рук, то это говорит о многом. Нужно понимать, что скандалы не могут не отражаться на игре команды. Футболисты всё равно думают о посторонних вещах, нервничают. «Спартак» зажат. Игроки понимают: одно неверное действие, и огонь может перекинуться на них. С другой стороны, ничего ещё не потеряно. Красно-белые ведь идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ", - цитирует Гусева RT.
Теги: Спартак
Сегодня, 07:32
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№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 07:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сначала пёс, потом этот, как бабки базарные сплетни распускаеете


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 07:47) #
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Тебе какая разница? Мы самый популярный клуб страны,и поэтому о нас говорят.дело тут не в лайке .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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