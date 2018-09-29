Георгий Джикия отказался комментировать стихотворение Назарова

Защитник "Спартака" Георгий Джикия перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Ростовом" признался, что не хочет комментировать стихотворение Дмитрия Назарова с критикой главного тренера красно-белых Массимо Карреры.– Не буду комментировать высказывания взрослых и уважаемых людей. Они, понятно, очень за нас переживают, болеют за "Спартак" долгие годы и хотят, чтобы команда шла всегда первой, от нас ждут большего. Но футбол это игра, поражения случаются.