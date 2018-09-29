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Георгий Джикия отказался комментировать стихотворение Назарова

Защитник "Спартака" Георгий Джикия перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Ростовом" признался, что не хочет комментировать стихотворение Дмитрия Назарова с критикой главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

– Выступление актера Назарова, на мой взгляд, выглядит странно – после первого поражения в чемпионате такой стих. Как вы реагировали?

– Не буду комментировать высказывания взрослых и уважаемых людей. Они, понятно, очень за нас переживают, болеют за "Спартак" долгие годы и хотят, чтобы команда шла всегда первой, от нас ждут большего. Но футбол это игра, поражения случаются.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Назаров Спартак
Сегодня, 09:23
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(0)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:34) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
повар-стихоплёт - разрушитель свинарника


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:34) #
  • +2
  •  (4)

Правильно что не комментировал. Их дело играть,а остальным пусть занимаются другие люди.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 09:27) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А про лайки что не напомнили?
Вы этот назаровский шедевр до конца сезона поминать будете?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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