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Николай Рассказов: скорее всего, "Ростов" сыграет от обороны

Защитник "Спартака" Николай Рассказов поделился ожиданиями от игры 9-го тура чемпионата России с "Ростовом".

"Ростов" - непростой соперник. Будет интересно с ним сыграть. Тем более что главный тренер команды - Валерий Георгиевич Карпин. У него, как и у ребят его команды, выступавших раньше за "Спартак", будет двойная мотивация.

Скорее всего, "Ростов" сыграет от обороны. Нам нужно будет что-то создавать. Важна будет точность в передачах и действиях. Соперник наверняка будет действовать компактно. И каждый раз, когда станем атаковать, будет возникать риск пропустить. Надо быть внимательными", - цитирует Рассказова официальный сайт клуба.
Теги: Рассказов Спартак Ростов
Сегодня, 12:36
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