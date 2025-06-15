Чернышов: Осипенко - усиление для "Динамо"

«Осипенко - усиление для «Динамо». Это нормально, когда тренер переходит из одной команды в другую и забирает с собой некоторых футболистов. Однако такие переходы всегда связаны с риском. Игрок может быть очень хорошего уровня и комфортно себя чувствовать в одном клубе, но в другой команде у него может не получиться в плане адаптации и взаимопонимания с партнёрами», - цитирует Чернышова «Чемпионат».
Ранее стало известно, что 31-летний защитник подпишет контракт с московским клубом в ближайшие дни.
В прошедшем сезоне Осипенко сыграл за «Ростов» в 40 матчах во всех турнирах, забив десять голов. Также на счету защитника три результативные передачи.
По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» занял восьмую строчку.