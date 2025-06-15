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Источник: "Фенербахче" интересуется полузащитником ЦСКА Кисляком

«Фенербахче» проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Матвею Кисляку.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации TRT Spor, главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью положительно отзывается о 19-летнем игроке, который способен сыграть на нескольких позициях в полузащите.

В прошедшем сезоне Кисляк принял участие в 33 играх за ЦСКА во всех турнирах, забив четыре гола. Также на его счету одна результативная передача. Контракт Кисляка с армейцами рассчитан до 30 июня 2028 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7,7 млн евро.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.

«Фенербахче» финишировал в турецкой лиге на второй позиции, набрав 84 очка. Первую строчку занял «Галатасарай».

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