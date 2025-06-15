По информации TRT Spor, главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью положительно отзывается о 19-летнем игроке, который способен сыграть на нескольких позициях в полузащите.
В прошедшем сезоне Кисляк принял участие в 33 играх за ЦСКА во всех турнирах, забив четыре гола. Также на его счету одна результативная передача. Контракт Кисляка с армейцами рассчитан до 30 июня 2028 года.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7,7 млн евро.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.
«Фенербахче» финишировал в турецкой лиге на второй позиции, набрав 84 очка. Первую строчку занял «Галатасарай».
Источник: "Фенербахче" интересуется полузащитником ЦСКА Кисляком
«Фенербахче» проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Матвею Кисляку.
Фото: ПФК ЦСКА