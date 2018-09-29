Эммануэль Маммана: мы провели бок о бок очень много времени с Кокориным

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана рассказал о взаимоотношении с партнером по команде Александром Кокориным.– Можно и так сказать. Мы провели бок о бок очень много времени. И теперь я знаю его гораздо лучше. Не только как отличного игрока, но и такого же человека.– Мы, футболисты, в принципе часто находимся вместе. А тут такой повод – восстанавливались на пару. Так что все нормально.– Мария – отличный специалист. Как мы можем быть ей недовольны, когда она проделала с нами такую огромную работу! Мария – одна из главных причин того, что я и Саша уже на поле. По такому случаю собираемся приподнести ей подарок. Но какой, пока не скажу, – это же сюрприз!