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Эммануэль Маммана: мы провели бок о бок очень много времени с Кокориным

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана рассказал о взаимоотношении с партнером по команде Александром Кокориным.

– С Александром Кокориным вы за полгода сроднились, как братья?

– Можно и так сказать. Мы провели бок о бок очень много времени. И теперь я знаю его гораздо лучше. Не только как отличного игрока, но и такого же человека.

– Не было момента, когда слегка надоели друг другу?

– Мы, футболисты, в принципе часто находимся вместе. А тут такой повод – восстанавливались на пару. Так что все нормально.

– Тренер по физподготовке Мария Бурова летом в шутку говорила: "Боюсь, ребята меня уже ненавидят".

– Мария – отличный специалист. Как мы можем быть ей недовольны, когда она проделала с нами такую огромную работу! Мария – одна из главных причин того, что я и Саша уже на поле. По такому случаю собираемся приподнести ей подарок. Но какой, пока не скажу, – это же сюрприз!

"Матч ТВ"
Теги: Маммана Кокорин Зенит
Сегодня, 13:02
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