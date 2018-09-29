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"Урал" благодаря дублю Панюкова обыграл тульский "Арсенал"

В матче 9-го тура чемпионата России "Урал" одержал победу над тульским "Арсеналом".

Чемпионат России

9 тур

"Урал" – "Арсенал" 2:1

Голы: Ткачев, 27, Панюков, 65, 84

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, (Емельянов 68), Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе, (Эль-Кабир, 64), Ильин, (Панюков, 58).

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Берхамов, Ткачёв, (Эванс, 70), Мирзов, (Лесовой, 86), Бакаев, (Ожегович 70), Джорджевич.

Предупреждения: Хагуш, 53, Кулаков, 57, Берхамов, 62, Бумаль, 82, Бикфалви, 90+3
Теги: Урал Арсенал Тула
Сегодня, 13:27
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№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 13:34) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Хороший матч, интересно было смотреть. Урал с волевой победой! Эль кабир и Панюков молодцы, Бикфалви ужасно матч провел.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 13:28) #
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лампочкин опять косячит!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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