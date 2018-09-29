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Павел Долгов: в "Анжи" обещают отдать зарплату попозже, как говорится "с первой пенсией"

Нападающий "Анжи" Павел Долгов рассказал о финансовой обстановке в махачкалинском клубе.

– Зарплату по-прежнему не платят, обещают дать попозже, как говорится "с первой пенсией…". Пока выплачивают премиальные, вот сейчас должны что-то выплатить за победу над "Динамо". Так потихоньку отдают частями.

– Как "Анжи" готовится к матчам, тренируется в сложившейся ситуации?

– Проводим сборы в Подольске. На московские матчи ездим на автобусе – эти игры, по сути, домашние. А в Каспийске пока играли только дважды. Впереди – третий матч… После Кубка устали. Добираться до Песчанокопского было тяжело. Прилетели в Ростов, заехали в отель, чуть отдохнули – и 2,5 часа ехали до деревни. Попали туда за полтора часа до начала игры с "Чайкой".

– Как нынешний график влияет на физическое состояние команды?

– До Подольска мы тренировались в Махачкале. По мне сейчас даже лучше – намного экономнее жить в Подольске. Если бы жили в Дагестане, клуб тратил бы больше денег, а мы – сил.

"Советский спорт"
Теги: Долгов Анжи
Сегодня, 13:30
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