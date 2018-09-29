Пациент скорее жив, но до выздоровления далеко: «Локо» прервал серию из трёх матчей без побед

Фернандеш и Эдер сотворили победный гол "Локомотива"

Фото - "твиттер" "Локомотива"

Фото - "твиттер" "Локомотива"

«Локомотив» не мог победить в РПЛ в течение трёх последних матчей. Неудачную серию «железнодорожники» прервали в матче с «Ахматом», который при Рашиде Рахимове явно прибавляет. 80 минут москвичи безуспешно пытались взломать оборону соперника, а секретным оружием чемпиона снова стал Эдер.– о важной победе «Локомотива».Среди всех ведущих европейских чемпионатов лишь в РПЛ чемпион стартовал столь неудачно в новом сезоне. Пока «ПСЖ», «Бавария», «Ювентус» и прочие чемпионы возглавляют свои турнирные таблицы (или находятся рядом с вершиной), «Локо» удивляет своей неудачной игрой. Москвичей ещё недавно много и по делу хвалили за отличную трансферную кампанию, во время которой были сделаны точечные приобретения. Но начало нового сезона показало, что «Локо» находится в глубоком кризисе. Апогеем неприятностей команды Юрия Сёмина стала серия из трёх матчей без побед в чемпионате страны, к которой также прибавился провальный старт в Лиге чемпионов. Дела «Локо» могли стать совсем печальными, если бы не чудо-гол Эдера в Калининграде, который спас чемпиона от поражения в кубковом матче от одного из аутсайдеров ФНЛ.Затянувшиеся неудачи фактически вычеркнули «Локомотив» из чемпионской гонки. Понятно, что чудеса случаются, но 12-очковое отставание от лидирующего «Зенита» уже на старте сезона выглядит угрожающе.В то же время объяснить причины неудач москвичей сложно. Вроде бы в команде толком ничего не изменилось по сравнению с прошлым сезоном. Напротив, «Локо» стал лишь сильнее по именам и составу. Просто игра «железнодорожников» стала менее острой и эффективной. Если в прошлом сезоне «Локомотив» здорово оборонялся, наглядно продемонстрировав, что игра начинается с обороны, то теперь команда умудрилась в трёх последних матчах во всех турнирах пропустить 10 мячей.Упорство и трудЮрий Сёмин – один из самых обсуждаемых тренеров РПЛ. Особенно часто про феномен Сёмина рассуждает Василий Уткин. Как говорит известный комментатор и журналист, главная особенность Сёмина заключается в упорстве, переходящем в упрямство. В нынешнем сезоне эта черта наставника «железнодорожников особенно бросается в глаза. Да, Сёмин вносил некоторые коррективы в состав после неудачных матчей, экспериментировал, но, в целом, игра команды не менялась. «Локомотив» в каждом матче выходил на поле, чтобы реализовать свой стандартный план на игру. Где-то получалось, где-то нет. Но сегодня в игре с «Ахматом» «железнодорожники», наконец, напоминали себя образца прошлого сезона.Символично, что главными героями игры стали те, в кого Сёмин верит с завидным упрямством – Мануэл Фернандеш и Эдер. И если безграничное доверие Фернандешу не вызывает вопросов (он действительно является самым ярким и полезным игроком этого «Локомотива»), то фанатичная вера в Эдера иногда удивляет. Впрочем, кто теперь скажет, что Сёмин был неправ, учитывая, что Эдер фактически принёс «Локомотиву» победы над «Балтикой» и «Ахматом»?В матче с «Ахматом» Юрий Сёмин в определённой степени встретился с версией «Локо»-лайт. Рашид Рахимов строит игру «Ахмата» примерно по таким же канонам, как и Сёмин в своём клубе. Команды Рахимова никогда не славились яркой атакующей игрой. Вместо этого они умели терпеть и ждать своего шанса, как и «Локо» в прошлом сезоне.Матч столь закрытых команд не мог получится ярким, если мы говорим об атаках и голевых моментах. Вряд ли стоило удивляться, если бы встреча завершилась со счётом 0:0.«Ахмат» выстраивал свою игру также, как и в матче со «Спартаком». Гости играли привычную роль второго номера, пытаясь свести риск к минимуму. «Локо» довольно уверенно справлялся с редкими атаками соперника даже Игоря Денисова, чьё присутствие в стартовом составе в прошлом сезоне казалось абсолютно незыблемым фактом. Дмитрий Баринов, ставший по сути единственным опорником, со своей задачей справился. При этом Баринов ещё и здорово подключался к атакам, что его выгодно отличало от Денисова. Впрочем, пока ещё рано говорить о том, как Баринов сумеет заменить Денисова в стартовом составе. Один удачный матч не является показателем, да и «Ахмат» не слишком усердствовал впереди.«Локомотиву» это игре пришлось взять на себя непривычную роль чистого первого номера. Москвичи действительно очень много атаковали, добившись преимущества по всем ключевым показателям. «Локо» больше владел мячом (57% против 43%), бил по воротам почти в четыре раза чаще соперника (19 против 5), в три раза чаще попадал в створ (9 против 3). Тем не менее, как известно, позиционная атака – не самая сильная сторона «Локомотива». Оба гола москвичи забили после контратак, а позиционное наступление не слишком пугало гостей, неплохо справлявшихся с давлением.Первый гол «Локо» - абсолютный бенефис Эдера, который снова подтвердил реноме человека момента. В Калининграде португальский форвард поверг в шок местную публику чудесными боковыми ножницами, хотя до этого практически не был заметен. Сегодня Эдер из ничего создал голевой момент, завершившийся взятием ворот. При просмотре повтора заметно, что Игнатьев, делавший пас со своей половины поля, думал лишь о том, как выбить мяч куда подальше. В итоге Эдер в окружении трёх соперников здорово распорядился своим моментом, просочившись к воротам. Пусть на этот раз сам Эдер и не забил, но именно его действия привели к взятию ворот. До этого португалец вновь был толком незаметен.Особых эпитетов заслуживает и Мануэл Фернандеш. 4-ка москвичей в очередной раз доказал, что его ничуть не волнуют проблемы с новым контрактом. Португалец остаётся профессионалом во всех ситуациях и продолжает быть лучшим игроком «Локомотива».Ещё одним человеком, сделавшим разницу в этом матче, стал Бенедикт Хёведес. Удивительно, что немецкий защитник так быстро освоился в новом клубе. Юрий Сёмин оставил в запасе Ведрана Чорлуку, чьи действия пока нельзя назвать безошибочными в новом сезоне. Хёведес же показал себя настоящей скалой. В активе немецкого защитника – 2 отбора, 6 перехватов и 2 выноса. Это – лучшие показатели в обеих командах. При этом Хёведес ещё и активно подсказывал своим партнёрам по команде. Опять же, по одному матчу не стоит делать далеко идущие выводы, но, возможно, именно надёжная игра Хёведеса поможет «Локомотиву» наладить игру в обороне.Команды Рашида Рахимова очень нравятся своей старательностью и боевитостью. Понятно, что «Ахмат» не обладает каким-то запредельным подбором игроков. Клуб со средним составом даёт настоящий бой лидерам, играя дисциплинированно и по-спортивному зло. Под руководством Рахимова «Ахмат» провёл в РПЛ уже три матча. В двух из них грозненцы получали по четыре жёлтые карточки, в одном – дело. И дело здесь вовсе не в грубости, просто Рахимов требует использовать тактический фол и бороться в каждом эпизоде. Достаточно посмотреть на то, с каким грозным видом стоит Рахимов у бровки во время матчей. С таким наставником просто невозможно играть, спустив рукава.Пока «Ахмат» ещё выглядит немного сыровато. Где-то в контратаках следуют неправильные решения, неудачные передачи, но заметно, что команда прибавляет. Учитывая проблемы многих конкурентов, «Ахмат» вполне может побороться за финиш в еврокубковой зоне.1:0 – 81 Фернандеш, 2:0 - 90+3 Жемалетдинов.– Гильерме, Хеведес, Кверквелия, Идову, Игнатьев, Миранчук (Жемалетдинов, 70), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Эдер.Городов, Семенов, Родолфо (Митришев, 89), Мохаммади, Анхель, Иванов, Думбия, Исмаэл, Швец (Гащенков, 87), Уциев, Мбенг (Балай, 78).Семенов (13), Анхель (31), Иванов (54), Фернандеш (61), Исмаэл (62), Баринов (70).