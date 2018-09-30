Бранислав Иванович проводит сотый матч в чемпионате России

Для защитника "Зенита" Бранислава Ивановича гостевой матч чемпионата России против "Анжи" стал 100-м в РПЛ.В 2005-2006 годах серб выступал за "Локомотив", а с 2016-го играет за "Зенит". В 99 встречах Иванович забил восемь голов, сделал семь голевых передач и получил 12 желтых карточек.