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Бранислав Иванович проводит сотый матч в чемпионате России

Для защитника "Зенита" Бранислава Ивановича гостевой матч чемпионата России против "Анжи" стал 100-м в РПЛ.

В 2005-2006 годах серб выступал за "Локомотив", а с 2016-го играет за "Зенит". В 99 встречах Иванович забил восемь голов, сделал семь голевых передач и получил 12 желтых карточек.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 14:43
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