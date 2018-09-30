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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бранислав Иванович проводит сотый матч в чемпионате России
Для защитника "Зенита" Бранислава Ивановича гостевой матч чемпионата России против "Анжи" стал 100-м в РПЛ.
В 2005-2006 годах серб выступал за "Локомотив", а с 2016-го играет за "Зенит". В 99 встречах Иванович забил восемь голов, сделал семь голевых передач и получил 12 желтых карточек.
"Спорт-Экспресс"
В 2005-2006 годах серб выступал за "Локомотив", а с 2016-го играет за "Зенит". В 99 встречах Иванович забил восемь голов, сделал семь голевых передач и получил 12 желтых карточек.
"Спорт-Экспресс"
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