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"Краснодар" - "Динамо": стали известны стартовые составы

"Краснодар" и московское "Динамо" объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ.

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон, Ари.

Запасные: Синицын, Адамов, Шишкин, Фьолусон, Стоцкий, Перейра, Окриашвили, Куэва, Сулейманов.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Соу, Теттех, Жоаозиньо, Кардозу, Луценко.

Запасные: Лещук, Морозов, Соснин, Темников, Терехов, Москвичёв, Панченко, Марков.
Теги: Краснодар Динамо
Сегодня, 15:30
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