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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Сергей Веденеев: на игре "Зенита" сказались утомление и отсутствие зрителей
Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал поражение петербургской команды в матче с «Анжи» (1:2)
– Не было той энергии, которая была в предыдущих матчах. Скорее всего, это лёгкое накапливающееся утомление. Памятуя о разгроме в Минске, тренер старается проводить меньшую ротацию. Тренеры не рассчитал силы своих игроков.
Вторая причина – отсутствие зрителей. «Зенит» привык к невероятной поддержке, которая способствует хорошей игре. Это энергия, настроение, которые позволяют тебе играть и утомлённым. Не все в команде профессионалы до мозга и костей, не все умеют индивидуально восстанавливаться, у кого-то уже и возраст, не позволяющий в высоком темпе проводить все матчи.
Но могло сегодня и проскочить. Не так страшен был соперник, «Зенит» повёл. Нужно было быть повнимательнее. Если чувствуешь, что не в своей тарелке, нужно попроще играть. Есть простые приёмы, выносы от своих ворот – отдай инициативу сопернику и спокойно играй на контратаках.
Никто не думал, что так получится, что с «Локмотивом» получится такая результативная игра. Сегодня тоже неординарные события в большом количестве – красная карточка, пенальти, который сделал Смольников…
– Вы говорили, что «Зенит» создаёт больше моментов, когда упрощает игру и переходит на навал.
– Да, но для этого надо было раньше перейти на упрощённую игру. Семак уже готовил Заболотного, но команда пропустила. Навал даёт разовый результат. Когда много этого футбола, команда перестаёт прогрессировать, а потом начинает деградировать. Футбол высокого уровня должен быть гибким, а не примитивным, он должен быть интересен игрокам, которые получают дополнительную мотивацию.
Вспомнить истории Моуринью и Конте, которые предлагают упрощённые варианты. Лишь бы в обороне всех закрыть, а в атаке ничего не предлагается. Когда у вас есть 22 звезды, можно и в примитивный футбол выигрывать. Но если хочешь, чтобы команда развивалась, нужно предлагать что-то более интересное.
– Недавно гендиректор «Анжи» объявил, что у некоторых сотрудников клуба просто нет денег на проезд до работы, но после этого команда одержала 3 победы подряд. Может, это с «Анжи» что-то происходит?
– В составе «Анжи» все игроки играющие и не заканчивающие карьеру. Думаю, они перешли не просто так – получили какие-то подъёмные, бонусы, должны эти дивиденды отработать. Ты можешь не выйти на поле, если не хочешь играть бесплатно, но когда ты выходишь на матч, то обо всём забываешь. Каждый матч – маленькая жизнь. Забил бы «Зенит» второй, кто-то из игроков «Анжи» подумал бы, что смысла упираться нет. А при 0:1 упирались. Как и в матче с «Локомотивом», голы никак не вытекали из логики игры. Это малейшая расслабленность кого-то из игроков – и на тебе.
– Семак в начале этого сезона не напоминает героиню сказки «Алиса в стране чудес»? Когда ты вошёл и вроде мир таков, но он начинает меняться и происходят какие-то странные чудеса. И не совсем понятно, что ему делать сейчас?
– Дело не в Семаке, это было в предыдущие года, это в «Спартаке», в «Барселоне», «Реале» происходит. Перед тренером, не обладающий большим опытом, постоянно происходит что-то новое. В «Реале» Лопетеги не знает, как команда будет играть без Роналду. Или в «Барселоне» 2 центральных защитника и опорник уже еле ходят. В ЦСКА 3 центральных защитника и опорный ушли. Но у Гончаренко богатый тренерский опыт, он оказался к этому готов. В «Зените» другая ситуация. Каждый день Семак будет сталкиваться с необычными событиями, как сегодня.
Причин такой медленной игры я не могу точно назвать, как и тренер по горячим следам. Смольников – один из самых быстрых игроков в команде, но его обгоняет Гиголаев и зарабатывает пенальти. Нужно находить ответы на вопрос почему так происходит. Придётся обращаться к своему опыту игрока, помощника. В «Зените», как показали последние 3 сезона, вообще нельзя ошибаться, это самый богатый клуб. Нужно всегда предвидеть и быть готовым к любым изменениям. Сегодня выход Заболотного не сработал, соперники уже этот вариант знают и к нему готовы. Значит, нужно иметь в запасе ещё что-то.
– Не было той энергии, которая была в предыдущих матчах. Скорее всего, это лёгкое накапливающееся утомление. Памятуя о разгроме в Минске, тренер старается проводить меньшую ротацию. Тренеры не рассчитал силы своих игроков.
Вторая причина – отсутствие зрителей. «Зенит» привык к невероятной поддержке, которая способствует хорошей игре. Это энергия, настроение, которые позволяют тебе играть и утомлённым. Не все в команде профессионалы до мозга и костей, не все умеют индивидуально восстанавливаться, у кого-то уже и возраст, не позволяющий в высоком темпе проводить все матчи.
Но могло сегодня и проскочить. Не так страшен был соперник, «Зенит» повёл. Нужно было быть повнимательнее. Если чувствуешь, что не в своей тарелке, нужно попроще играть. Есть простые приёмы, выносы от своих ворот – отдай инициативу сопернику и спокойно играй на контратаках.
Никто не думал, что так получится, что с «Локмотивом» получится такая результативная игра. Сегодня тоже неординарные события в большом количестве – красная карточка, пенальти, который сделал Смольников…
– Вы говорили, что «Зенит» создаёт больше моментов, когда упрощает игру и переходит на навал.
– Да, но для этого надо было раньше перейти на упрощённую игру. Семак уже готовил Заболотного, но команда пропустила. Навал даёт разовый результат. Когда много этого футбола, команда перестаёт прогрессировать, а потом начинает деградировать. Футбол высокого уровня должен быть гибким, а не примитивным, он должен быть интересен игрокам, которые получают дополнительную мотивацию.
Вспомнить истории Моуринью и Конте, которые предлагают упрощённые варианты. Лишь бы в обороне всех закрыть, а в атаке ничего не предлагается. Когда у вас есть 22 звезды, можно и в примитивный футбол выигрывать. Но если хочешь, чтобы команда развивалась, нужно предлагать что-то более интересное.
– Недавно гендиректор «Анжи» объявил, что у некоторых сотрудников клуба просто нет денег на проезд до работы, но после этого команда одержала 3 победы подряд. Может, это с «Анжи» что-то происходит?
– В составе «Анжи» все игроки играющие и не заканчивающие карьеру. Думаю, они перешли не просто так – получили какие-то подъёмные, бонусы, должны эти дивиденды отработать. Ты можешь не выйти на поле, если не хочешь играть бесплатно, но когда ты выходишь на матч, то обо всём забываешь. Каждый матч – маленькая жизнь. Забил бы «Зенит» второй, кто-то из игроков «Анжи» подумал бы, что смысла упираться нет. А при 0:1 упирались. Как и в матче с «Локомотивом», голы никак не вытекали из логики игры. Это малейшая расслабленность кого-то из игроков – и на тебе.
– Семак в начале этого сезона не напоминает героиню сказки «Алиса в стране чудес»? Когда ты вошёл и вроде мир таков, но он начинает меняться и происходят какие-то странные чудеса. И не совсем понятно, что ему делать сейчас?
– Дело не в Семаке, это было в предыдущие года, это в «Спартаке», в «Барселоне», «Реале» происходит. Перед тренером, не обладающий большим опытом, постоянно происходит что-то новое. В «Реале» Лопетеги не знает, как команда будет играть без Роналду. Или в «Барселоне» 2 центральных защитника и опорник уже еле ходят. В ЦСКА 3 центральных защитника и опорный ушли. Но у Гончаренко богатый тренерский опыт, он оказался к этому готов. В «Зените» другая ситуация. Каждый день Семак будет сталкиваться с необычными событиями, как сегодня.
Причин такой медленной игры я не могу точно назвать, как и тренер по горячим следам. Смольников – один из самых быстрых игроков в команде, но его обгоняет Гиголаев и зарабатывает пенальти. Нужно находить ответы на вопрос почему так происходит. Придётся обращаться к своему опыту игрока, помощника. В «Зените», как показали последние 3 сезона, вообще нельзя ошибаться, это самый богатый клуб. Нужно всегда предвидеть и быть готовым к любым изменениям. Сегодня выход Заболотного не сработал, соперники уже этот вариант знают и к нему готовы. Значит, нужно иметь в запасе ещё что-то.
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