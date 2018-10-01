Геннадий Орлов: Смольников и Кузяев не должны выходить на поле с первых минут!

Известный телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал защитника "Зенита" Игоря Смольникова и полузащитника команды Далера Кузяева за игру с "Анжи" (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России.- Футболисты должны понять, что нужно поменять отношение, - сказал Орлов. -Думаю, произойдут изменения в составе.– Те, кто совершил такие ошибки, не должен выходить на поле с первых минут! Тем более в "Зените" есть резерв.– Конечно. Для чего нужны запасные? Чтобы подменять тех, кто ошибается. Вот и все.