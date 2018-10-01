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Станислав Черчесов: на Чалова, Максименко и Рассказова мы пока не рассчитываем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе состава на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА со Швецией (11 октября, Калининград) и Турцией (14 октября, Сочи).

"Почему не вызвали Чалова, Максименко и Рассказова? Кто вам сказал, что мы когда-то хотели их вызывать? Это молодые ребята, так что все вопросы тренеру молодёжной сборной. Зачем в моём интервью нужны фамилии тех игроков, о которых мы вообще не думаем?

Чалов многими ожидался в составе? Если бы ожидался, он был бы здесь. Всему своё время. За эти два года мы показали делом, что в наших решениях есть логика. Ни на кого из перечисленных игроков мы пока не рассчитываем", - сказал Черчесов.

Чемпионат
Теги: Сборная России Чалов Максименко Рассказов Черчесов
Сегодня, 15:41
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№15 Написал: Quincy (Сегодня, 16:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Quincy
Миллером,для искусственного поднятия цены на игрока,

Я тебя правильно понял - мы заплатили...чтобы поднять цену на игрока? По твоему это логично? И когда ждать повышения цены? Как скоро им заинтересуются Манчестер и ПСЖ?

Не люблю когда под дурочка косят,хотя ты и не косишь.Я же не написал что вы какие то заоблачные суммы заплатили,вложить условные три копейки,чтобы получить рубль,так понятно?Это делается для престижа клуба,чем больше игроков в сборной,тем престижнее и финансовые бонусы предусмотренны опять же,как это было после ЧМ,вот только методы у вас конвертные)
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№14 Написал: safonas (Сегодня, 16:32) #
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online

Цитата: Батька
Мне конечно все равно ...но шунтна спокойно можно было на молодого году пера поменять не обязательно Максименко ...

Ну и Смольникова тоже нах вызывать он в зените не тянет ...одни ошибки ...вызвали бы скопинцева, Рассказова ...паршевлюка ...других ребят у кого есть желание большое ....

Самедова накуя ?? Что он показывает ....

Самедов завершил выступление за сборную...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:29) #
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online

Лысый баран крючком вертеть начинает. Скоро, господа, покажут ему место. С удовольствием посмотрю. Ату лизоблюдовая стая шакалов с минусом налетели на кота. Посмотрим, лысый индюк с орденом скоро будет сброшен со скалы мощным пинком под зад и палкой по хребту.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Миллером,для искусственного поднятия цены на игрока,

Я тебя правильно понял - мы заплатили...чтобы поднять цену на игрока? По твоему это логично? И когда ждать повышения цены? Как скоро им заинтересуются Манчестер и ПСЖ?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: Quincy (Сегодня, 16:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Quincy
Насчёт балясины заболотного,все предельно ясно,УПЛОЧЕНО

Кем? И зачем?

Миллером,для искусственного поднятия цены на игрока,у вас все так делается
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: iDEAD
Идиот

Почему, на ЧМ он доказал, что был прав во всех спорных вопросах. А сейчас вдруг идиот, а остальные, типа тебя, правы..., так что ль, стратег?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
Ну-с, посмотрим. После ЧМ доверие к Черчесову большое. Если считает, что не готовы - значит не готовы.

Согласен полностью, да и после Турции с Чехией это доверие только выросло, сборная была в порядке
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№8 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:11) #
  • -4
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Идиот
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№7 Написал: Батька (Сегодня, 16:07) #
  • -2
  •  (2)

Мне конечно все равно ...но шунтна спокойно можно было на молодого году пера поменять не обязательно Максименко ...

Ну и Смольникова тоже нах вызывать он в зените не тянет ...одни ошибки ...вызвали бы скопинцева, Рассказова ...паршевлюка ...других ребят у кого есть желание большое ....

Самедова накуя ?? Что он показывает ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:06) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Насчёт балясины заболотного,все предельно ясно,УПЛОЧЕНО

Кем? И зачем?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 15:52) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
За эти два года мы показали делом, что в наших решениях есть логика.

Ну всё, если и раньше у Черчеса самомнение было ого-го и ему по фиг на всех было то теперь уж после ЧМ он ваще болт положит на чужое мнение!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 15:49) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Лучше бы рассказал, с какого перепугу рассчитываешь на Заболотного и Шунина?

Насчёт балясины заболотного,все предельно ясно,УПЛОЧЕНО
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:48) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лучше бы рассказал, с какого перепугу рассчитываешь на Заболотного и Шунина?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:47) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Зачем ему в сборной пассажиры?

Ладно еще Чалов. Но на вратарской позиции даже без Акинфеева хватает игроков.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 15:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Ну-с, посмотрим. После ЧМ доверие к Черчесову большое. Если считает, что не готовы - значит не готовы.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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