Станислав Черчесов: на Чалова, Максименко и Рассказова мы пока не рассчитываем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе состава на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА со Швецией (11 октября, Калининград) и Турцией (14 октября, Сочи)."Почему не вызвали Чалова, Максименко и Рассказова? Кто вам сказал, что мы когда-то хотели их вызывать? Это молодые ребята, так что все вопросы тренеру молодёжной сборной. Зачем в моём интервью нужны фамилии тех игроков, о которых мы вообще не думаем?Чалов многими ожидался в составе? Если бы ожидался, он был бы здесь. Всему своё время. За эти два года мы показали делом, что в наших решениях есть логика. Ни на кого из перечисленных игроков мы пока не рассчитываем", - сказал Черчесов.