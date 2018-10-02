Новости партнеров

Футбольный клуб "Краснодар" открыл 23-й манеж в Краснодарском крае

Сегодня в Краснодаре состоялось открытие нового манежа академии "Краснодара", сообщается на официальном сайте клуба.

В спорткомплексе будут заниматься дети от 5 до 11 лет. Этот объект стал 14-м манежем, построенным в Краснодаре и 23-м в Краснодарском крае. Его площадь составляет более 1000 кв. м.

На территории манежа расположено игровое поле с искусственным покрытием размером 22 на 38 метров, три раздевалки с душевыми комнатами, тренерская, а также другие подсобные помещения. Кроме того, на втором этаже оборудована площадка, где родители смогут наблюдать за тренировочным процессом.
Теги: Краснодар
Сегодня, 13:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: vikdo (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: safonas
Краснодарские есть? как вообще по стоимости. насколько реально попасть в академию?

Берут всех бесплатно, без отклонений в здоровье естественно. Потом, по достижению 12 лет уже отсеивают. Вроде так.


--------------------
«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006 [жалоба]
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 13:42) #
  • -1
  •  (1)

Галицкий по моему не самый богатый человек в России а вон сколько делает для Краснодара просто молодец! А как же другие богатые люди в стране не ужели не могут последовать его примеру в частности Чубайс и такие как он обваровавшие народ! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо К»
В 2010 году отдавал своего 5-летнего сына в филиал академии в Адлере совершенно бесплатно. Сейчас не знаю.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 13:20) #
  • -1
  •  (1)

Краснодарские есть? как вообще по стоимости. насколько реально попасть в академию?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.