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Мостовой: кто знал Карреру два года назад? Человек просто оказался в нужное время в нужном месте

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России поделился мнением о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

"Вспомните, кто знал Карреру два года назад? Его привезли как тренера по работе с защитниками. Я вообще о такой функции никогда не слышал.

Человек оказался в нужное время в нужном месте. С ходу выиграл чемпионат. Один-то раз за 17 лет команда может взять золото.

Каррера работает — и доволен. Если его не уберут, доработает до конца. Поэтому я не раздуваю ничего из этой ситуации, в которую попал "Спартак". За свою карьеру много чего повидал", — сказал Мостовой.

Спорт день за днем
Теги: Мостовой Каррера Спартак
Сегодня, 10:36
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(1)
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:53) #
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Rasmuz,
А какие связи у карреры? Каррера в отличии от других,воспользовался шансом. Везение заключается в том ,чтобы больше работать .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:45) #
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Мостовой прав, очень ценное качество быть в нужном месте в нужное время с нужными связями.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 10:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Саня,ну и ты,к сожалению,не тренер.Твой уровень-Эксперт на Матч-ТВ.
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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