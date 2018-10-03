Мостовой: кто знал Карреру два года назад? Человек просто оказался в нужное время в нужном месте

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России поделился мнением о главном тренере красно-белых Массимо Каррере."Вспомните, кто знал Карреру два года назад? Его привезли как тренера по работе с защитниками. Я вообще о такой функции никогда не слышал.Человек оказался в нужное время в нужном месте. С ходу выиграл чемпионат. Один-то раз за 17 лет команда может взять золото.Каррера работает — и доволен. Если его не уберут, доработает до конца. Поэтому я не раздуваю ничего из этой ситуации, в которую попал "Спартак". За свою карьеру много чего повидал", — сказал Мостовой.