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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Белоруков дисквалифицирован на 2 матча за фол на Дзюбе
Защитник "Анжи" Дмитрий Белоруков понес строгое наказание за фол на форварде "Зенита" Артеме Дзюбе. Об этом рассказал председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
Встреча 9-го тура чемпионата России "Анжи" - "Зенит" прошла 30 сентября и завершилась победой махачкалинцев со счетом 2:1.
"Со стороны "Анжи" был юрист клуба, он извинился, но мы не поняли, почему сам игрок не приехал или не вышел на связь, чтобы объясниться. Можно было бы по скайпу это сделать.Белорукова за грубую игру дисквалифицировали на два матча и решили оштрафовать на 30 тысяч рублей за отказ сотрудничать с КДК", - цитирует Белорукова "Спорт-Экспресс".
Встреча 9-го тура чемпионата России "Анжи" - "Зенит" прошла 30 сентября и завершилась победой махачкалинцев со счетом 2:1.
"Со стороны "Анжи" был юрист клуба, он извинился, но мы не поняли, почему сам игрок не приехал или не вышел на связь, чтобы объясниться. Можно было бы по скайпу это сделать.Белорукова за грубую игру дисквалифицировали на два матча и решили оштрафовать на 30 тысяч рублей за отказ сотрудничать с КДК", - цитирует Белорукова "Спорт-Экспресс".
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