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Дмитрий Белоруков дисквалифицирован на 2 матча за фол на Дзюбе

Защитник "Анжи" Дмитрий Белоруков понес строгое наказание за фол на форварде "Зенита" Артеме Дзюбе. Об этом рассказал председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Встреча 9-го тура чемпионата России "Анжи" - "Зенит" прошла 30 сентября и завершилась победой махачкалинцев со счетом 2:1.

"Со стороны "Анжи" был юрист клуба, он извинился, но мы не поняли, почему сам игрок не приехал или не вышел на связь, чтобы объясниться. Можно было бы по скайпу это сделать.Белорукова за грубую игру дисквалифицировали на два матча и решили оштрафовать на 30 тысяч рублей за отказ сотрудничать с КДК", - цитирует Белорукова "Спорт-Экспресс".
Теги: Белоруков Дзюба
Сегодня, 16:37
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11
(5)
№11 Написал: студия дускай (Сегодня, 18:15) #
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online

может отменить таки мораторий на смертную казнь а?
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
расстрелять


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 17:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Охрине ь.да нарушил,но прям дисквалификацию !?

Skyline,
Ничего другого от зенита не ожидал. Ущербные.проиграли,и уже не знают как отыграться,отомстить .


Зениту-то профит с того какой? Анжи не конкурент, тем более Зенит уже с ними сыграл, зачем ослаблять Анжи, который может очки отобрать у конкурентов? Но ведь проще везде видеть заговор, чем немного подумать головой, прежде, правда?)))
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:40) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
правильно! не хер ведущего игрока сборной пытаться травмировать!

которому похоже теперь все разрешено, в том числе толкать жопой в штрафной Квирквелию, калечить из под тишка Жиго.

старик, давай по чесноку!
в случае с Жиго не было жесткого стыка, было игровое единоборство! и если бы наш врач сразу определил, что Жиго нельзя продолжать играть, может все бы еще обошлось менее печально... но его отправили продолжать играть, а не заменили сразу, хотя было видно, что его нужно менять! к тому же, кресты игроков Спартака, при Каррере это уже беда! и говорит о неправильной функциональной подготовке команды!!!
по Квирквелии должен был судья дать нарушение, это без спорно! но не дал... это уже вопрос к судье, да и травмы он своей пятой точкой Квирквелии не нанес.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:21) #
  • -4
  •  (8)
online

Охрине ь.да нарушил,но прям дисквалификацию !?

Skyline,
Ничего другого от зенита не ожидал. Ущербные.проиграли,и уже не знают как отыграться,отомстить .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:11) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Дзюба не зря тусуется с драматическими актерами, кое чему научился из их ремесла. В частности- падать на поле без причины, корчиться и изображать жуткие муки боли на лице.

знаменитая спартаковская школа


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 17:09) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба не зря тусуется с драматическими актерами, кое чему научился из их ремесла. В частности- падать на поле без причины, корчиться и изображать жуткие муки боли на лице.
Увидев, что Белоруков получил удаление, сразу поднялся с поля и продолжил играть, как ни в чем не бывало.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:08) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
заслуженно


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:58) #
  • +1
  •  (13)
online

а зобнину за такое нарушение даже карточку не дали
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
правильно! не хер ведущего игрока сборной пытаться травмировать!

которому похоже теперь все разрешено, в том числе толкать жопой в штрафной Квирквелию, калечить из под тишка Жиго.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:51) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
правильно! не хер ведущего игрока сборной пытаться травмировать!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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