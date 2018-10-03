Квинси Промес: не знаю, нужно ли увольнять Карреру

Нападающий "Севильи" Квинси Промес после тренировки команды перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" ответил на вопрос о сложившейся ситуации в "Спартаке".- Не знаю... - по-русски признался игрок.- Я не знаю...