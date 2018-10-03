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Квинси Промес: не знаю, нужно ли увольнять Карреру

Нападающий "Севильи" Квинси Промес после тренировки команды перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" ответил на вопрос о сложившейся ситуации в "Спартаке".

- Что сейчас происходит со "Спартаком", как думаете?

- Не знаю... - по-русски признался игрок.

- Нужно ли увольнять Карреру прямо сейчас?

- Я не знаю...

"Спорт-Экспресс"
Теги: Промес Спартак Севилья Каррера
Сегодня, 22:47
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