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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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17:17
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (1)
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (1)
16:51
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
16:32
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Сергей Рыжиков в одном матче от рекорда Вячеслава Малафеева
Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков в сегодняшнем матче 10-го тура РПЛ против "Динамо" отстоял "на ноль".
Таким образом, Рыжиков записал себе в актив 120-й сухой матч в высшем дивизионе и вплотную приблизился к замыкающему тройку самых надежных вратарей в истории чемпионата России Вячеславу Малафееву (121 сухой матч).
Рекордсменом является Игорь Акинфеев, в активе у которого 189 матчей "на ноль".
СЭ
Таким образом, Рыжиков записал себе в актив 120-й сухой матч в высшем дивизионе и вплотную приблизился к замыкающему тройку самых надежных вратарей в истории чемпионата России Вячеславу Малафееву (121 сухой матч).
Рекордсменом является Игорь Акинфеев, в активе у которого 189 матчей "на ноль".
СЭ
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