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Сергей Рыжиков в одном матче от рекорда Вячеслава Малафеева

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков в сегодняшнем матче 10-го тура РПЛ против "Динамо" отстоял "на ноль".

Таким образом, Рыжиков записал себе в актив 120-й сухой матч в высшем дивизионе и вплотную приблизился к замыкающему тройку самых надежных вратарей в истории чемпионата России Вячеславу Малафееву (121 сухой матч).

Рекордсменом является Игорь Акинфеев, в активе у которого 189 матчей "на ноль".

СЭ
Теги: Рыжиков Малафеев Крылья Советов Динамо Акинфеев
Сегодня, 18:28
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#3  Saveger  СПб (Сегодня, 18:48)
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Болеет за:
«Зенит»
Сергей Рыжиков в одном матче от рекорда Вячеслава Малафеева

Рекордсменом является Игорь Акинфеев

Уже не в первый раз за последнее время замечаю, что новостник руфу просто не понимает смысла заметки, которую он копирует. Заголовок ляпает просто не в тему. видимо, нового взяли, совсем дебила


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#2  zloy   (Сегодня, 18:32)
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online
Болеет за:
«Барселона»
avnik,
имеется ввиду личный рекорд малафеева
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 18:30)
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Болеет за:
«Спартак»
А какой рекорд у Малофеева? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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