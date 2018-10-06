Сергей Рыжиков в одном матче от рекорда Вячеслава Малафеева

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков в сегодняшнем матче 10-го тура РПЛ против "Динамо" отстоял "на ноль".Таким образом, Рыжиков записал себе в актив 120-й сухой матч в высшем дивизионе и вплотную приблизился к замыкающему тройку самых надежных вратарей в истории чемпионата России Вячеславу Малафееву (121 сухой матч).Рекордсменом является Игорь Акинфеев, в активе у которого 189 матчей "на ноль".