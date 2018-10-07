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Алексей Сутормин: проявили характер и обыграли "Ростов"

После победного матча 10 тура российской ПЛ «Ростов» - «Оренбург» 0:1 его итоги подвёл полузащитник гостей Алексей Сутормин.

Алексей с победой. Твой комментарий к прошедшему матчу

А.С. Спасибо за поздравление. Тяжелая и очень важная победа. Проявили характер и выиграли. Это самое важное сейчас!

Буквально уже на первых минутах «Оренбург» создал первый опасный момент. И это у «Ростова» который дома играет исторически при любых тренерах очень неуступчиво. Что это было-тренерская установка? Потому? Что никто не ожидал от гостевой команды такой активности в начале встречи.

А.С. Мы просто настраивались на игру. В каждой игре стараешься создавать моменты. Где то это получается раньше, где то позже, это нормально!

На 11 минуте случился гол в этом матче. Вспомни, как он забивался, и за счет чего удалось реализовать ваш момент.

А.С. Сейчас тяжело вспомнить, сразу после игры, помню только что Андрей Малых навесил в штрафную, кажется там был рикошет, но Сергей Терехов хорошо сыграл на опережение и забил!

Какая была тренерская установка на матч, и что говорил Валентинович в перерыве матча. Как настраивал команду на второй тайм.

А.С. Федотов настраивал на тяжелый и очень сложный матч. Мы знали, что будет много борьбы и единоборств, в которых важно было не уступить, но при этом стараться и комбинировать!

Во втором тайме натиск «Ростова» значительно усилился, за счет чего в итоге удалось одержать столь важную выездную победу?

А.С. За счёт характера, волевых качеств, за партнеров, ты понимаешь что не можешь подвести команду, за счёт того что мы одна команда! Как семья! За что большое спасибо команде за победу!

С Алексеем Суторминым общался Миша-Пират

Rusfootball.info
Теги: Ростов Оренбург
Сегодня, 02:37
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