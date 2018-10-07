Алексей Сутормин: проявили характер и обыграли "Ростов"

После победного матча 10 тура российской ПЛ «Ростов» - «Оренбург» 0:1 его итоги подвёл полузащитник гостей Алексей Сутормин.А.С. Спасибо за поздравление. Тяжелая и очень важная победа. Проявили характер и выиграли. Это самое важное сейчас!А.С. Мы просто настраивались на игру. В каждой игре стараешься создавать моменты. Где то это получается раньше, где то позже, это нормально!А.С. Сейчас тяжело вспомнить, сразу после игры, помню только что Андрей Малых навесил в штрафную, кажется там был рикошет, но Сергей Терехов хорошо сыграл на опережение и забил!А.С. Федотов настраивал на тяжелый и очень сложный матч. Мы знали, что будет много борьбы и единоборств, в которых важно было не уступить, но при этом стараться и комбинировать!А.С. За счёт характера, волевых качеств, за партнеров, ты понимаешь что не можешь подвести команду, за счёт того что мы одна команда! Как семья! За что большое спасибо команде за победу!С Алексеем Суторминым общался Миша-Пират