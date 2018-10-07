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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Булыкин: хочется, чтобы "Локомотив" обыграл ЦСКА
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между железнодорожниками и ЦСКА.
"Игра будет очень интересная, а для "Локомотива" еще и очень важная. Нужно выигрывать, возвращать былые позиции, занимать призовые места. ЦСКА сейчас набрал форму, хорошо играет на всех фронтах. Буду болеть за "Локомотив", но ребятам придется очень тяжело. Думаю, будет ничья 1:1, но мне хочется, чтобы победил именно "Локомотив", - цитирует Булыкина sport24.ru.
"Игра будет очень интересная, а для "Локомотива" еще и очень важная. Нужно выигрывать, возвращать былые позиции, занимать призовые места. ЦСКА сейчас набрал форму, хорошо играет на всех фронтах. Буду болеть за "Локомотив", но ребятам придется очень тяжело. Думаю, будет ничья 1:1, но мне хочется, чтобы победил именно "Локомотив", - цитирует Булыкина sport24.ru.
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