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Корнер как пенальти. "Спартак" выиграл у Аленичева и умудрился опять не забить с игры
Перед встречей Аленичева и Карреры журналисты подогревали интерес к матчу тренерским противостоянием, но на поле произошло столько событий, что после игры продолжать раскручивать эту линию противостояния не пришлось. Rusfootball.info – о нестандартной победе «Спартака», добытой благодаря штрафным и угловым.
Убийственные стандарты
Анализировать рисунок игры во втором тайме не представляется возможным, ведь вся деятельность команд свелась к зарабатыванию стандартов. «Спартак» вроде бы и забил «Вильярреалу» с игры, но в чемпионате серия продолжается, даже когда забивает трижды. Массимо Карреру, по его признанию, не интересует, как «Спартак» забивает, хотя в принципе игровая составляющая должна волновать тренера не меньше лайков в интернете.
Однако стандарты красно-белых сегодня не были их однозначно сильным качеством. «Енисей» оказался не готов к новому варианту с набегающим на ближнюю штангу Игнатовым, но у чужих ворот прекрасно использовал данные Дугалича. Раде сделал оба гола в ворота гостей.
Даже более значимую роль у «Спартака» сыграло Фернандо. Фирменно идеальная подача с углового и два штрафных, приведших к голам, – то, за что бразильца будут держать в составе более-менее в любом состоянии. Сегодня он даже не выполнял функции оттянутого плеймейкера, отдав начало атаки под юрисдикцию Боккетти и Джикии. Но игру всё равно сделал.
Поплывший Лапочкин
Судья работал не лучше команд при обороне своих ворот на стандартах. Мало кто заметил, но углового, с которого забил Игнатов, не должно было быть, поскольку мяч ушёл от Зобнина. С другой стороны, арбитр должен был назначить корнер, когда Филиппов явно отбил дальний удар Боккетти. По сегодняшнему матчу вопрос назначения угловых почти так же важен, как штрафных или пенальти.
Вызывают вопросы и оба 11-метровых. Дугалич попал в глупую ситуацию, потому что мяч всё равно попал бы ему в тело и никуда бы не пролетел, даже если бы Раде отрезали руку. Однако в прыжке рука двигалась, что и дало Лапочкину повод назначить пенальти. А дальше судья, такое впечатление, просто понял, что перегнул и решил исправиться. Дугалич, только что показавший свои выдающиеся физические данные в борьбе с Джикией, просто свалился от задержки Боккетти. Ну, ладно хоть победный штрафной не вызывает больших вопросов, как и непредвзятость судьи - ошибался он в обе стороны.
Красноярский Макгрегор
Сегодня с утра при посещаемости, которая обычно даёт нам 8-9 места в рейтинге посещаемых спортивных сайтов рунета, мы вывалились в третий десяток – нашествие порталов, освещающих совсем не футбольные единоборства, было похоже на стихийное бедствие. Конечно, применительно к бою Хабиба и Конора из российского футбола больше подходит кавказское дерби, но у Красноярска нашёлся свой герой. Лучший игрок Киргизии Валерий Кичин реализовал пенальти, однако, как и косящий под него ирландец, сегодня проиграл.
Молодёжь забивает, но Ломовицкий расстраивает
Если к 20-летней троице Максименко-Рассказов-Ломовицкий все уже успели привыкнуть, то Михаил Игнатов – персона совсем новая и юная. Оно и видно на поле, где 18-летний игрок пока держится скромно. Каррера, конечно, выбрал любопытный момент для дебюта, выпустив его сразу на «Вильярреал», но уже сегодня Игнатов начал оправдывать доверие.
Вообще, то, что делает в последнее время Каррера, начало напоминать времена позднего Мурата Якина, который решил, что раз уж с результатами не ладится, то можно в оправдание выпускать молодых. Вести речь о контроле игры с таким составом трудно, поэтому в двух камбэках красноярцев нет ничего удивительно.Массимо на предыдущей пресс-конференции тоже заострил внимание на том, что пытается внести вклад в будущее «Спартака». Совсем идеально, когда это будущее приносит пользу в настоящем: 188-сантиметровый Игнатов однозначно должен был сделать стандарты «Спартака» ещё опаснее.
Обольщаться не стоит, поскольку большого вклада в игру Михаил не внёс. Он в большей степени закрывал позицию. Но такая характеристика гораздо более печальна, чем для Ломовицкого. Всё-таки парень на 2 года старше, уже получил немало игровой практики, но пока именно что занимает/закрывает позицию, хотя от игрока атакующей группы требуется гораздо больше. Запомнились только его паузы перед заблокированным ударом и неточные навесы. Зе Луиш, кстати, весь матч и близко не мог подобраться к плохим передачам партнёров, пока не заработал решающий штрафной.
Есть что сказать и о Максименко. Сегодня он ценой опасного штрафного, который в итоге привёл к голу Дугалича, избежал прямого привоза гола. Правда, за него болельщики «Спартака» всё равно сожрали с потрохами отдавшего слабую передачу Комбарова, а не молодого вратаря, который спокойно мог выбить мяч на трибуну вместо попытки обыгрыша и последовавших за этим приключений. Тем более что с нацеленными передачами у Александра всё равно проблемы: ближе к концу матча он вместо выноса на Зе Луиша зажёг свечку вблизи своей штрафной.
Ерёменко – конкурент Ханни? Ханни – конкурент сам себе?
Короткий отрезок Софьяна в матче с «Вильярреалом» многих убедил в том, что мариновать его на скамейке больше нельзя. В том числе и Карреру. Ханни мог стать героем и сегодня, но не стал исключительно по своей вине. Когда Фернандо вывел его на позицию, из которой гол очень просто забивается ударом в касание с правой ноги, Ханни испугался и добровольно отдал мяч сопернику. Когда алжирец оказался перед воротами на стандарте, оказалось, что он не в состоянии попасть в почти 18 квадратных метров ворот. И тут дело совсем не в том, что он вышел на фланге, чем принято объяснять все игровые проблемы этого игрока.
Сменил Ханни Роман Ерёменко, но, не будучи классическим вингером, он не зарабатывал кучи стандартов, из которых игра и состояла чуть менее чем полностью. По сути, финн растворился на поле. Ему пауза сейчас не на руку: набирать бы форму через игры, а их не будет. Возможно, стоит ждать Романа в матчах за «Спартак-2».
Аленичев всё?
Глядя на произошедшее в Самаре, кажется, что да. В отличие от того же Тихонова, у Аленичева нет отговорок про затянувшуюся трансферную кампанию, в результате которой новички не приходили сборы и приехали неготовыми. Дмитрий Анатольевич уже давно работает с половиной «Амкара», но отстаёт даже от «Анжи» уже на 4 очка. Конечно, где-то команде не везло, как сегодня или в матче с «Ростовом», где «Енисей» 3 раза сотряс каркас, но проиграл 0:4. Сказались травмы основного вратаря Юрченко и лучшего бомбардира Костюкова.
Однако будут ли в Красноярске терпеть до конца сезона и до вылета, как в Туле, – большой вопрос. «Арсенал» Дмитрий Анатольевич в своё время поднимал из самых низов, заработав авторитет, да и команда там обновилась несильно. Здесь же Аленичев почти полностью перестроил «Енисей», а заслуги у него далеко не такие серьёзные: в «стыки» команда попадала и с Тихоновым, только играла тогда не с «Анжи». Если вспомнить, что и весна получилась для команды провальной, позиции Аленичева прочными не выглядят. И если у Тихонова этот шанс поработать в премьер-лиге был первым, то вот возникнет ли в случае отставки у Аленичева третий?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак»
Убийственные стандарты
Анализировать рисунок игры во втором тайме не представляется возможным, ведь вся деятельность команд свелась к зарабатыванию стандартов. «Спартак» вроде бы и забил «Вильярреалу» с игры, но в чемпионате серия продолжается, даже когда забивает трижды. Массимо Карреру, по его признанию, не интересует, как «Спартак» забивает, хотя в принципе игровая составляющая должна волновать тренера не меньше лайков в интернете.
Однако стандарты красно-белых сегодня не были их однозначно сильным качеством. «Енисей» оказался не готов к новому варианту с набегающим на ближнюю штангу Игнатовым, но у чужих ворот прекрасно использовал данные Дугалича. Раде сделал оба гола в ворота гостей.
Даже более значимую роль у «Спартака» сыграло Фернандо. Фирменно идеальная подача с углового и два штрафных, приведших к голам, – то, за что бразильца будут держать в составе более-менее в любом состоянии. Сегодня он даже не выполнял функции оттянутого плеймейкера, отдав начало атаки под юрисдикцию Боккетти и Джикии. Но игру всё равно сделал.
October 7, 2018
Поплывший Лапочкин
Судья работал не лучше команд при обороне своих ворот на стандартах. Мало кто заметил, но углового, с которого забил Игнатов, не должно было быть, поскольку мяч ушёл от Зобнина. С другой стороны, арбитр должен был назначить корнер, когда Филиппов явно отбил дальний удар Боккетти. По сегодняшнему матчу вопрос назначения угловых почти так же важен, как штрафных или пенальти.
Вызывают вопросы и оба 11-метровых. Дугалич попал в глупую ситуацию, потому что мяч всё равно попал бы ему в тело и никуда бы не пролетел, даже если бы Раде отрезали руку. Однако в прыжке рука двигалась, что и дало Лапочкину повод назначить пенальти. А дальше судья, такое впечатление, просто понял, что перегнул и решил исправиться. Дугалич, только что показавший свои выдающиеся физические данные в борьбе с Джикией, просто свалился от задержки Боккетти. Ну, ладно хоть победный штрафной не вызывает больших вопросов, как и непредвзятость судьи - ошибался он в обе стороны.
Красноярский Макгрегор
Сегодня с утра при посещаемости, которая обычно даёт нам 8-9 места в рейтинге посещаемых спортивных сайтов рунета, мы вывалились в третий десяток – нашествие порталов, освещающих совсем не футбольные единоборства, было похоже на стихийное бедствие. Конечно, применительно к бою Хабиба и Конора из российского футбола больше подходит кавказское дерби, но у Красноярска нашёлся свой герой. Лучший игрок Киргизии Валерий Кичин реализовал пенальти, однако, как и косящий под него ирландец, сегодня проиграл.
Молодёжь забивает, но Ломовицкий расстраивает
Если к 20-летней троице Максименко-Рассказов-Ломовицкий все уже успели привыкнуть, то Михаил Игнатов – персона совсем новая и юная. Оно и видно на поле, где 18-летний игрок пока держится скромно. Каррера, конечно, выбрал любопытный момент для дебюта, выпустив его сразу на «Вильярреал», но уже сегодня Игнатов начал оправдывать доверие.
Вообще, то, что делает в последнее время Каррера, начало напоминать времена позднего Мурата Якина, который решил, что раз уж с результатами не ладится, то можно в оправдание выпускать молодых. Вести речь о контроле игры с таким составом трудно, поэтому в двух камбэках красноярцев нет ничего удивительно.Массимо на предыдущей пресс-конференции тоже заострил внимание на том, что пытается внести вклад в будущее «Спартака». Совсем идеально, когда это будущее приносит пользу в настоящем: 188-сантиметровый Игнатов однозначно должен был сделать стандарты «Спартака» ещё опаснее.
Обольщаться не стоит, поскольку большого вклада в игру Михаил не внёс. Он в большей степени закрывал позицию. Но такая характеристика гораздо более печальна, чем для Ломовицкого. Всё-таки парень на 2 года старше, уже получил немало игровой практики, но пока именно что занимает/закрывает позицию, хотя от игрока атакующей группы требуется гораздо больше. Запомнились только его паузы перед заблокированным ударом и неточные навесы. Зе Луиш, кстати, весь матч и близко не мог подобраться к плохим передачам партнёров, пока не заработал решающий штрафной.
Есть что сказать и о Максименко. Сегодня он ценой опасного штрафного, который в итоге привёл к голу Дугалича, избежал прямого привоза гола. Правда, за него болельщики «Спартака» всё равно сожрали с потрохами отдавшего слабую передачу Комбарова, а не молодого вратаря, который спокойно мог выбить мяч на трибуну вместо попытки обыгрыша и последовавших за этим приключений. Тем более что с нацеленными передачами у Александра всё равно проблемы: ближе к концу матча он вместо выноса на Зе Луиша зажёг свечку вблизи своей штрафной.
Ерёменко – конкурент Ханни? Ханни – конкурент сам себе?
Короткий отрезок Софьяна в матче с «Вильярреалом» многих убедил в том, что мариновать его на скамейке больше нельзя. В том числе и Карреру. Ханни мог стать героем и сегодня, но не стал исключительно по своей вине. Когда Фернандо вывел его на позицию, из которой гол очень просто забивается ударом в касание с правой ноги, Ханни испугался и добровольно отдал мяч сопернику. Когда алжирец оказался перед воротами на стандарте, оказалось, что он не в состоянии попасть в почти 18 квадратных метров ворот. И тут дело совсем не в том, что он вышел на фланге, чем принято объяснять все игровые проблемы этого игрока.
Сменил Ханни Роман Ерёменко, но, не будучи классическим вингером, он не зарабатывал кучи стандартов, из которых игра и состояла чуть менее чем полностью. По сути, финн растворился на поле. Ему пауза сейчас не на руку: набирать бы форму через игры, а их не будет. Возможно, стоит ждать Романа в матчах за «Спартак-2».
Аленичев всё?
Глядя на произошедшее в Самаре, кажется, что да. В отличие от того же Тихонова, у Аленичева нет отговорок про затянувшуюся трансферную кампанию, в результате которой новички не приходили сборы и приехали неготовыми. Дмитрий Анатольевич уже давно работает с половиной «Амкара», но отстаёт даже от «Анжи» уже на 4 очка. Конечно, где-то команде не везло, как сегодня или в матче с «Ростовом», где «Енисей» 3 раза сотряс каркас, но проиграл 0:4. Сказались травмы основного вратаря Юрченко и лучшего бомбардира Костюкова.
Однако будут ли в Красноярске терпеть до конца сезона и до вылета, как в Туле, – большой вопрос. «Арсенал» Дмитрий Анатольевич в своё время поднимал из самых низов, заработав авторитет, да и команда там обновилась несильно. Здесь же Аленичев почти полностью перестроил «Енисей», а заслуги у него далеко не такие серьёзные: в «стыки» команда попадала и с Тихоновым, только играла тогда не с «Анжи». Если вспомнить, что и весна получилась для команды провальной, позиции Аленичева прочными не выглядят. И если у Тихонова этот шанс поработать в премьер-лиге был первым, то вот возникнет ли в случае отставки у Аленичева третий?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак»
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