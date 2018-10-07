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Болельщики "Зенита" почтили память Константина Сарсании

Фанатский сектор сине-бело-голубых в начале матча 10-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" исполнили кричалку в честь бывшего спортивного директора клуба Константина Сарсании.

Таким образом болельщики "Зенита" почтили память Сарсании, который скончался 7 октября 2017 года.

Твиттер "Зенита"
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 17:22
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#2  СуперШтангист   (Сегодня, 17:26)
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online
Болеет за:
«Терек»
Да кому этот Сапсания интересен. Обычный толстый агент, коих полно в мире.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  guns111  Выборг (Сегодня, 17:25)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Блин,уже год пролетел


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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