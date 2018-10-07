Болельщики "Зенита" почтили память Константина Сарсании

Фанатский сектор сине-бело-голубых в начале матча 10-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" исполнили кричалку в честь бывшего спортивного директора клуба Константина Сарсании.Таким образом болельщики "Зенита" почтили память Сарсании, который скончался 7 октября 2017 года.