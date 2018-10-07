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Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил большой потенциал молодых игроков красно-белых.

"Если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся игрового опыта, то "Спартак" будет доминировать в РПЛ долгое время! Но нужны достойные педагоги", - написал Кафельников в Твиттере.
Теги: Максименко Рассказов Тимофеев Ломовицкий Кафельников Спартак
Сегодня, 17:31
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#8  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 18:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все знают ноты, музыку сочиняют единицы, так и в футболе талан+труд=топ, если природа подружила ноги с головой то да, но в РПЛ игра в пас у команд поганая, за исключением двух-трех ЦСКА, Зенит, Краснодар.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#7  Городовой  Россия (Сегодня, 18:19)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Особенно Максименко.Второй Ребров растет.Просто Реброва не любят,а этому готовы все прощать,а так кипер днище.Постоянно голы привозит.Всех порвут с ним.Тоже самое говорили о Козлове,Ананидзе,Мелкадзе и Давыдове .Где они?


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#6  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:13)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Эх, ДОРО'ГИ.... Жене фсё неймёцца! Ты штоль на тренера пошёл поучиться, а то пургу несёшь хуже немытой мостовой...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#5  panin  Красноярск (Сегодня, 17:53)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Максименко скоро на долго сядет на скамейку. Если конечно тренер адекват. А про остальных. это кто такие?


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
#4  conscience  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:51)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
У Спартака каждый год россыпь молодежи...помню при Якине они когда 6ое место занимали там играла талантливая молодежь...Кротов,Мелкадзе..еще кто-то .Все оказались игроками крайне посредственными.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
#3  Charodei  Борзя (Сегодня, 17:41)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Алкоголик Кафельников в аббревиатуре ФНЛ сделал целых три ошибки,назвав её РПЛ. joy
Жека,все и так знают,что в ФНЛ Спартачок за тройку будет стабильно бороться.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#2  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 17:40)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
всё что говорит Кафельников - в 99% грязная неадекватщина, поэтому не завидую я спартаку..не будет никакой доминации.
Пока вот таким идиотам дают высказываться и шапками закидывать всех остальных - никогда не будет грамотного отношения к менеджменту в команде и вообще к построению команды.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#1  chubook   (Сегодня, 17:33)
  • +2
  •  (10)
online

А если купить еще купить Роналду,Месси,Салаха,Модрича.. можно даже чемпионат не проводить. Если взять марсиан то можно уже на межгалактический турнир заявляться. Если....... В общем много может быть если.....
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
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