Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил большой потенциал молодых игроков красно-белых."Если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся игрового опыта, то "Спартак" будет доминировать в РПЛ долгое время! Но нужны достойные педагоги", - написал Кафельников в Твиттере.