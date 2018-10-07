Новости партнеров

Судья не засчитал чистый гол "Локомотива" в ворота ЦСКА (фото)

Главный арбитр матча 10-го тура чемпионата России ЦСКА - "Локомотив" Алексей Матюнин отменил чистый полузащитника "железнодорожников" Гжегожа Крыховяка на 42-й минуте матча.

По мнению судью, польский футболист находился во вне игры, однако как было видно на повторе, польский футболист находился за линеей офсайда.

Судья не засчитал чистый гол "Локомотива" в ворота ЦСКА (фото)
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 20:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(9)
#16  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 21:19)
  • 0
  •  (0)
online

Чего заткнулись авгиевые конеболелы.Кто орал на росфутболе о Лапочкине. и поливал грязью Спартак?
Матюнин чистейшей воды конский зарплатник.. Не засчитать чистый гол Локомотива(мог бы посмотреть в перерыве видеоповтор). Высосать из пальца удаление, нога была далеко от головы, не удалить в похожей ситуации Облякова??? Тогда почему засчитали гол Чалова, когда он играл на опережение, где нога чалого была гораздо ближе к голове защитника. Гнида не жалеет денег на подкупы судей. Список арбитров кляч находящихся на зарплате у гнидера пополняется: Безбородов, Карасев, Матюни
МОЛОДЦЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!!!
Мужики сплотились от несправедливого судейства и наказали и арбитра и коней!
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#15  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 21:15)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну судейка-то сегодня перед гнидером стелился, как последняя прошмандовка - убивал паровозов тупо и целенаправленно всю игру rage !
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#14  xxd   (Сегодня, 21:07)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hank Moody
ни отмененный гол,ни удаление не спасли коней от ппоражения

тебе стихи надо писать..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#13  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:06)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hank Moody
ни отмененный гол,ни удаление не спасли коней от ппоражения

Да уж, чемоданчик Гинера в действии... В этот раз "не шмагла"..

Зато Реал обыграли... с помощью чуда и какой-то матери... smile


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#12  Hank Moody  Россия (Сегодня, 20:57)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Челси»
ни отмененный гол,ни удаление не спасли коней от ппоражения


--------------------
— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#11  KARASS   (Сегодня, 20:54)
  • 0
  •  (2)

кому нужен Дзагоев -игрок пустоы его время прошло вот и результат против 10 игроков просерают видать игра с Реалом зазвездились
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#10  К.А.  Столица (Сегодня, 20:54)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
неожиданно прям.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#9  Marlboro  Москва (Сегодня, 20:41)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кот КБ Матроскин,

Ага,21 -первый ))))

ФКСМ_1922,
Да он уже своими органами торгует )


--------------------
Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#8  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:36)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
У Гинера всё оплачено


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#7  MAG554  UdSSR (Сегодня, 20:32)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: колокольчик
в центре двое выпрыгнули, а между ними мяч во время касания-паса, никого нет вне игры. Но судья ошибся, эпизод сложный, фото надо увеличить, тогда видно)

фото в оригинальном формате, если увеличить все размыто. может и нет офсайда, но это тоже не документ. линия красивая, это да.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#6  колокольчик  москва (Сегодня, 20:29)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: MAG554
а где мяч? вижу только линию

в центре двое выпрыгнули, а между ними мяч во время касания-паса, никого нет вне игры. Но судья ошибся, эпизод сложный, фото надо увеличить, тогда видно)


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#5  chubook   (Сегодня, 20:22)
  • -3
  •  (13)
online

Цитата: MAG554
а где мяч? вижу только линию

смотрю по тв , там другая картинка....
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
#4  MAG554  UdSSR (Сегодня, 20:16)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
а где мяч? вижу только линию
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#3  chubook   (Сегодня, 20:15)
  • -12
  •  (24)
online

чё за пидо....."р пишеь новости?
Кто то смотрит матч???????
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
#2  Egorysche   (Сегодня, 20:12)
  • -7
  •  (21)

зато какие "чистые" голы Локо засчитывал судья в матче ЦСКА Локомотив в прошлом сезоне... причём дважды
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:11)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Палец?
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.