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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Судья не засчитал чистый гол "Локомотива" в ворота ЦСКА (фото)
Главный арбитр матча 10-го тура чемпионата России ЦСКА - "Локомотив" Алексей Матюнин отменил чистый полузащитника "железнодорожников" Гжегожа Крыховяка на 42-й минуте матча.
По мнению судью, польский футболист находился во вне игры, однако как было видно на повторе, польский футболист находился за линеей офсайда.
По мнению судью, польский футболист находился во вне игры, однако как было видно на повторе, польский футболист находился за линеей офсайда.
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