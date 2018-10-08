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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Хусаинов: арбитрам финансово выгоднее не стремиться к финалу ЛЧ, а спокойно "делать дела" в ФНЛ
В первой части интервью с Сергеем Хусаиновым мы обсуждали судейство арбитра Лапочкина в матче «Енисей» - «Спартак». Сегодня, во второй его части речь пойдёт о том, как это судейство можно и нужно методически улучшать.
- Вы говорили о реальности, когда арбитры в России «проявляют лояльность», к лидирующим клубам, но тем самым оказывают им «медвежью услугу». Ведь когда они играют в европе – сталкиваются с тем, чего в РПЛ они не видят. Как эту реальность в РПЛ можно и нужно менять? Что нужно сделать, чтобы они не были в России вечными чемпионами, а в европе не сливались постоянно всяким «Австриям»?
- Я смотрел, к примеру, матч «Ростова» с «Оренбургом». Тут арбитр Вилков, который в ФНЛ, видимо по-дружески судил в пользу своего друга – бывшего арбитра Игоря Егорова из Нижнего Новгорода. Сейчас он – спортивный директор клуба. Я к чему об этом говорю? Если раньше была тенденция, когда арбитры начинали вмешиваться в ход чемпионата и результаты матчей во втором круге. Теперь, видимо, уже никто не стесняется, и они принимают в ходе турнира активное участие. И это можно наблюдать уже к 10-му туру. На днях Вилков в ряде моментов, когда были явные нарушения, и при этом у него была открытая позиция – не было сложных ситуаций, когда, например, речь идёт о большом скоплении игроков и перекрытии ими моментов… Были открытые, явные нарушения – но свистка не было. Свистка, естественно, в пользу «Ростова». Они атаковали и пытались отыграться. И было такое ощущение что «вот, не вижу», «вот, не свищу».
И всё это как-минимум даёт повод рассуждать о том, что арбитры также участвуют в какой-то игре. Но я тут могу только предполагать, поскольку чтобы доказать подобные действия – нужны определённые методы анализа. А это возможно только в том случае, если это интересно участникам турнира.
- Вы подразумеваете правоохранительные органы?
- Нет. В первую очередь это должно быть интересно тем-же букмекерским конторам. И нашему краснознамённому Российскому Футбольному Союзу.
- Мне казалось, что в первую очередь тут должны быть заинтересованы сами топовые клубы? Тем же «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву», «Зениту», «Краснодару»? Ведь если без готовности к европейскому судейству шансы на выход в групповую стадию Лиги Чемпионов явно ниже. А это сразу минус 20 миллионов долларов. По идее, в таких условиях они сами должны были бы буквально воевать за наличие в РПЛ судейства европейского уровня?
- Да, так и есть. В прошлом чемпионате мы с вами поднимали уже эту тему – когда речь шла о заказном действии против Смолова. И чем это закончилось? Взяли и забыли.
Складывается ощущение что этот вопрос самим участникам соревнований этот вопрос до лампочки. И большой театр, и выступление на высоком уровне. Борьба за еврокубки? Каждый решает лишь локальные задачи: нужно занять какие-то определённые места в РПЛ, которые гарантируют финансовую прибыль. И тут каждый добивается своих целей так как может.
А дальше – хоть трава не расти. Обидно и досадно то, что на сегодня есть стойкое ощущение что в этом процессе арбитры принимают участие. Ну а как по-другому объяснить подобные систематические ошибки? Вы ведь арбитры высшей лиги. Есть определённые критерии, которым вы должны соответствовать в соблюдении футбольных правил.
Мы же на сегодня видим ситуации, когда идут явные, видные всем нарушения. И тут возникают вопросы – почему нет адекватных дисциплинарных санкций к игрокам? Почему назначаются наказания за те нарушения, которых явно не было? Вы выполняете какие-то свои договорённости и перед кем-либо обязательства? Или вас заставляют это делать те люди, что назначают на эти матчи? Потому что как иначе происходящее в реальности объяснить?
А в целом всё это снижает понимание и квалификацию всех действующих на поле лиц. Не только судей, но также и игроков, тренеров. Снижает их уровень образования, готовности к играм с европейскими командами. И когда они выходят на международные матчи – вдруг оказываются не готовы к тому что там другие скорости. Не только бега, но и принятия решений. Там для них буквально всё происходит быстрее чем в РПЛ. И судьи свистят совсем по-другому. И «по матушке» арбитру ничего не скажешь – сразу отправишься отдыхать в подтрибунное помещение. И это при том, что эти же соперники проводят большее количество матчей в своих турнирах.
- Вопрос о деньгах в судействе. Вначале карьеры вы работали в первой, потом – в высшей лиге. А когда стали арбитром ФИФА, и стали работать и на международных матчах: Лига Чемпионов, Чемпионат Мира, и так далее. Когда вы стали судить международные матчи – вы стали намного больше зарабатывать?
- Нет. Как ставка была, так она и оставалась. Деньги достигаются за счёт объёма игр. Если ты подтверждаешь свою высокую квалификацию – получаешь больше назначений. Что касается международных матчей – то тут также заранее объявляется фиксированная ставка на работу судей.
- Так зарабатывает ли явно больше судья, которые судит матчи еврокубков, по сравнению с рефери, который обслуживает только чемпионат России?
- Нет, что вы? Официально – да. Но ведь в еврокубках за сезон у тебя будет, скорее всего – небольшое количество матчей. А если же говорить о неофициальных цифрах, что… скажем так – могут получать некоторые рефери…
- Я спрашиваю о факте: есть ли у наших судей причина стремиться становиться лучшими, судить исключительно качественно, дабы постоянно судить международные матчи, стремиться отсудить высшие стадии Чемпионата мира, чтобы с помощью этого зарабатывать намного больше? Такая финансовая заинтересованность у российских судей есть?
- Нет. Такой заинтересованности нет.
- Ох ты. Получается, что, грубо говоря российскому арбитру гораздо выгоднее не стремиться отработать в финале Лиги Чемпионов либо Чемпионата Мира, а просто, грубо говоря – бегать по первой лиге с раскрытым кошельком?
- Да. Совершенно верно. Бегать по первой лиге, и тихо-спокойно делать там свои дела – это, получается выгоднее.
- Подождите. Я не понимаю! Получается, если, к примеру, российский судья отработал бы в финале, четвертьфинале, и в нескольких матчах группового этапа Чемпионата Мира – он всё равно с этого заработал бы меньше, нежели за сезон в первой лиге?
- Нет, подождите. Ведь в финал ЧМ может попасть ведь только один судья. И чтобы стать хотя-бы кандидатом на финал ЧМ – тут, для начала нужно пройти отбор от Континента.
А в реальности. В смысле в нашей реальности - неофициальный доход у рефери может быть в несколько раз выше, нежели официальный заработок судьи в международных матчах. Ну, будучи судьёй ФИФА высокой квалификации – ну, получишь ты, к примеру, назначение на 7 международных матчей за сезон. И это ещё оптимистичный взгляд – может быть и так, что на ранних стадиях турнира отсудил 3 матча – и всё. И больше у тебя может и не быть персональных назначений.
Во внутреннем же чемпионате, если ты будешь судить тур через тур – количество игр будет совсем другим. А если это будут ещё и игры, где требуются твои «профессиональные познания» - как, куда, в какую сторону… Что увидеть, что – нет… Проявлять Оруэлловское двоемыслие. Тогда, скажем так – «премии» в совокупности будут… Как я уже и говорил выше – за сезон доход может быть в несколько раз больше, чем можно официально заработать в официальных международных матчах на высоком уровне.
Увы, но как об этом ни печально говорить – такое имеет место быть. Причём идёт это из поколения в поколение. Годами. Я никогда не забуду одну встречу, в тот небольшой период, когда я был руководителем нашей судейской коллегии: тогда один очень авторитетный человек сказал мне – «Сергей, ты один. И ты ничего с этим не сделаешь. Это бесполезно.»
Мы ведь тогда сделали систему, что сама, на основании чётких критериев выбирала и назначала судей на матчи. Человеческий фактор, и любая возможная предвзятость была исключена. Человека, что сидел и вручную назначал арбитров на матчи – его не было.
Знаете что случилось? Клубы завыли! Клубы!
А потом начали ещё и приходить арбитры с просьбами: Сергей, я прошу – назначь меня туда-то. Как, спрашиваю? Зачем? А он говорит «Да мне нужно собрать долги». И тогда я понял слова того авторитетного человека. Он сказал:
«Сергей, они ведь до тебя пришли, и после тебя тоже будут. Они ведь выходят на матч с «рюкзачками»: у них долги перед одной командой, или в другой команде им должны. И когда выходят на поле – они ведь не футбол судят. А думают о том, как им рассчитаться, и всё прочее».
- Ух ты.
- Увы. Всё это печально и досадно. Но имеет место быть.
- Сергей Григорьевич, всё-таки у людей выходные. Давайте попробуем перейти к позитиву. Как это можно исправить?
- (Смеётся) Исправить это можно только тем, чтобы мотивировать футболистов выходить на поле, и несмотря ни на что – доказывать свою профессиональную состоятельность. А что касается всех этих судейских дел либо просто огрехов – увы, но такова на сегодня наша футбольная жизнь. Это ведь даже не они виноваты. А та система, что так складывалась десятилетиями.
Кстати, ведь это не только наша беда. Подобные вещи происходили и на прошедшем Чемпионате Мира. Ведь все видели, как в матче «Швейцария» - «Сербия» были явные нарушения со стороны швейцарских футболистов. Однако даже весьма квалифицированный немецкий арбитр их не видел. И в результате сборная Швейцарии прошла дальше.
Казалось бы, уж на таком-то уровне. Ан нет – они и тут себе не подвластны.
Rusfootball
- Вы говорили о реальности, когда арбитры в России «проявляют лояльность», к лидирующим клубам, но тем самым оказывают им «медвежью услугу». Ведь когда они играют в европе – сталкиваются с тем, чего в РПЛ они не видят. Как эту реальность в РПЛ можно и нужно менять? Что нужно сделать, чтобы они не были в России вечными чемпионами, а в европе не сливались постоянно всяким «Австриям»?
- Я смотрел, к примеру, матч «Ростова» с «Оренбургом». Тут арбитр Вилков, который в ФНЛ, видимо по-дружески судил в пользу своего друга – бывшего арбитра Игоря Егорова из Нижнего Новгорода. Сейчас он – спортивный директор клуба. Я к чему об этом говорю? Если раньше была тенденция, когда арбитры начинали вмешиваться в ход чемпионата и результаты матчей во втором круге. Теперь, видимо, уже никто не стесняется, и они принимают в ходе турнира активное участие. И это можно наблюдать уже к 10-му туру. На днях Вилков в ряде моментов, когда были явные нарушения, и при этом у него была открытая позиция – не было сложных ситуаций, когда, например, речь идёт о большом скоплении игроков и перекрытии ими моментов… Были открытые, явные нарушения – но свистка не было. Свистка, естественно, в пользу «Ростова». Они атаковали и пытались отыграться. И было такое ощущение что «вот, не вижу», «вот, не свищу».
И всё это как-минимум даёт повод рассуждать о том, что арбитры также участвуют в какой-то игре. Но я тут могу только предполагать, поскольку чтобы доказать подобные действия – нужны определённые методы анализа. А это возможно только в том случае, если это интересно участникам турнира.
- Вы подразумеваете правоохранительные органы?
- Нет. В первую очередь это должно быть интересно тем-же букмекерским конторам. И нашему краснознамённому Российскому Футбольному Союзу.
- Мне казалось, что в первую очередь тут должны быть заинтересованы сами топовые клубы? Тем же «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву», «Зениту», «Краснодару»? Ведь если без готовности к европейскому судейству шансы на выход в групповую стадию Лиги Чемпионов явно ниже. А это сразу минус 20 миллионов долларов. По идее, в таких условиях они сами должны были бы буквально воевать за наличие в РПЛ судейства европейского уровня?
- Да, так и есть. В прошлом чемпионате мы с вами поднимали уже эту тему – когда речь шла о заказном действии против Смолова. И чем это закончилось? Взяли и забыли.
Складывается ощущение что этот вопрос самим участникам соревнований этот вопрос до лампочки. И большой театр, и выступление на высоком уровне. Борьба за еврокубки? Каждый решает лишь локальные задачи: нужно занять какие-то определённые места в РПЛ, которые гарантируют финансовую прибыль. И тут каждый добивается своих целей так как может.
А дальше – хоть трава не расти. Обидно и досадно то, что на сегодня есть стойкое ощущение что в этом процессе арбитры принимают участие. Ну а как по-другому объяснить подобные систематические ошибки? Вы ведь арбитры высшей лиги. Есть определённые критерии, которым вы должны соответствовать в соблюдении футбольных правил.
Мы же на сегодня видим ситуации, когда идут явные, видные всем нарушения. И тут возникают вопросы – почему нет адекватных дисциплинарных санкций к игрокам? Почему назначаются наказания за те нарушения, которых явно не было? Вы выполняете какие-то свои договорённости и перед кем-либо обязательства? Или вас заставляют это делать те люди, что назначают на эти матчи? Потому что как иначе происходящее в реальности объяснить?
А в целом всё это снижает понимание и квалификацию всех действующих на поле лиц. Не только судей, но также и игроков, тренеров. Снижает их уровень образования, готовности к играм с европейскими командами. И когда они выходят на международные матчи – вдруг оказываются не готовы к тому что там другие скорости. Не только бега, но и принятия решений. Там для них буквально всё происходит быстрее чем в РПЛ. И судьи свистят совсем по-другому. И «по матушке» арбитру ничего не скажешь – сразу отправишься отдыхать в подтрибунное помещение. И это при том, что эти же соперники проводят большее количество матчей в своих турнирах.
- Вопрос о деньгах в судействе. Вначале карьеры вы работали в первой, потом – в высшей лиге. А когда стали арбитром ФИФА, и стали работать и на международных матчах: Лига Чемпионов, Чемпионат Мира, и так далее. Когда вы стали судить международные матчи – вы стали намного больше зарабатывать?
- Нет. Как ставка была, так она и оставалась. Деньги достигаются за счёт объёма игр. Если ты подтверждаешь свою высокую квалификацию – получаешь больше назначений. Что касается международных матчей – то тут также заранее объявляется фиксированная ставка на работу судей.
- Так зарабатывает ли явно больше судья, которые судит матчи еврокубков, по сравнению с рефери, который обслуживает только чемпионат России?
- Нет, что вы? Официально – да. Но ведь в еврокубках за сезон у тебя будет, скорее всего – небольшое количество матчей. А если же говорить о неофициальных цифрах, что… скажем так – могут получать некоторые рефери…
- Я спрашиваю о факте: есть ли у наших судей причина стремиться становиться лучшими, судить исключительно качественно, дабы постоянно судить международные матчи, стремиться отсудить высшие стадии Чемпионата мира, чтобы с помощью этого зарабатывать намного больше? Такая финансовая заинтересованность у российских судей есть?
- Нет. Такой заинтересованности нет.
- Ох ты. Получается, что, грубо говоря российскому арбитру гораздо выгоднее не стремиться отработать в финале Лиги Чемпионов либо Чемпионата Мира, а просто, грубо говоря – бегать по первой лиге с раскрытым кошельком?
- Да. Совершенно верно. Бегать по первой лиге, и тихо-спокойно делать там свои дела – это, получается выгоднее.
- Подождите. Я не понимаю! Получается, если, к примеру, российский судья отработал бы в финале, четвертьфинале, и в нескольких матчах группового этапа Чемпионата Мира – он всё равно с этого заработал бы меньше, нежели за сезон в первой лиге?
- Нет, подождите. Ведь в финал ЧМ может попасть ведь только один судья. И чтобы стать хотя-бы кандидатом на финал ЧМ – тут, для начала нужно пройти отбор от Континента.
А в реальности. В смысле в нашей реальности - неофициальный доход у рефери может быть в несколько раз выше, нежели официальный заработок судьи в международных матчах. Ну, будучи судьёй ФИФА высокой квалификации – ну, получишь ты, к примеру, назначение на 7 международных матчей за сезон. И это ещё оптимистичный взгляд – может быть и так, что на ранних стадиях турнира отсудил 3 матча – и всё. И больше у тебя может и не быть персональных назначений.
Во внутреннем же чемпионате, если ты будешь судить тур через тур – количество игр будет совсем другим. А если это будут ещё и игры, где требуются твои «профессиональные познания» - как, куда, в какую сторону… Что увидеть, что – нет… Проявлять Оруэлловское двоемыслие. Тогда, скажем так – «премии» в совокупности будут… Как я уже и говорил выше – за сезон доход может быть в несколько раз больше, чем можно официально заработать в официальных международных матчах на высоком уровне.
Увы, но как об этом ни печально говорить – такое имеет место быть. Причём идёт это из поколения в поколение. Годами. Я никогда не забуду одну встречу, в тот небольшой период, когда я был руководителем нашей судейской коллегии: тогда один очень авторитетный человек сказал мне – «Сергей, ты один. И ты ничего с этим не сделаешь. Это бесполезно.»
Мы ведь тогда сделали систему, что сама, на основании чётких критериев выбирала и назначала судей на матчи. Человеческий фактор, и любая возможная предвзятость была исключена. Человека, что сидел и вручную назначал арбитров на матчи – его не было.
Знаете что случилось? Клубы завыли! Клубы!
А потом начали ещё и приходить арбитры с просьбами: Сергей, я прошу – назначь меня туда-то. Как, спрашиваю? Зачем? А он говорит «Да мне нужно собрать долги». И тогда я понял слова того авторитетного человека. Он сказал:
«Сергей, они ведь до тебя пришли, и после тебя тоже будут. Они ведь выходят на матч с «рюкзачками»: у них долги перед одной командой, или в другой команде им должны. И когда выходят на поле – они ведь не футбол судят. А думают о том, как им рассчитаться, и всё прочее».
- Ух ты.
- Увы. Всё это печально и досадно. Но имеет место быть.
- Сергей Григорьевич, всё-таки у людей выходные. Давайте попробуем перейти к позитиву. Как это можно исправить?
- (Смеётся) Исправить это можно только тем, чтобы мотивировать футболистов выходить на поле, и несмотря ни на что – доказывать свою профессиональную состоятельность. А что касается всех этих судейских дел либо просто огрехов – увы, но такова на сегодня наша футбольная жизнь. Это ведь даже не они виноваты. А та система, что так складывалась десятилетиями.
Кстати, ведь это не только наша беда. Подобные вещи происходили и на прошедшем Чемпионате Мира. Ведь все видели, как в матче «Швейцария» - «Сербия» были явные нарушения со стороны швейцарских футболистов. Однако даже весьма квалифицированный немецкий арбитр их не видел. И в результате сборная Швейцарии прошла дальше.
Казалось бы, уж на таком-то уровне. Ан нет – они и тут себе не подвластны.
Rusfootball
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