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Россия - Швеция: матч обслужит итальянская бригада арбитров

Встречу сборных России и Швеци обслужит итальянская бригада судей во главе с Лукой Банти.

Помогать ему будут ассистенты Лоренцо Маньянелли и Филиппо Мели. Дополнительные помощники судьи – Марко Гуида и Даниэле Довери. Четвёртый рефери – Алессандро Костанцо.

Матч Россия – Швеция состоится в четверг, 11 октября, в Калининграде. Начало - в 22:45 мск.

UEFA
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 13:54
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