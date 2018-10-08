Россия - Швеция: матч обслужит итальянская бригада арбитров

Встречу сборных России и Швеци обслужит итальянская бригада судей во главе с Лукой Банти.Помогать ему будут ассистенты Лоренцо Маньянелли и Филиппо Мели. Дополнительные помощники судьи – Марко Гуида и Даниэле Довери. Четвёртый рефери – Алессандро Костанцо.Матч Россия – Швеция состоится в четверг, 11 октября, в Калининграде. Начало - в 22:45 мск.