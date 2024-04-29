"Даже в таком разобранном состоянии "Зенит" доползёт до чемпионства. За эти несколько лет у конкурентов "Зенита" был первый шанс его потеснить, но, видимо, не судьба. Хотя с Ивичем "Краснодар" бы дожал сегодня в Самаре, дошёл бы до конца на первом месте – и выиграл бы. Значит, "искромётный" футбол руководству клуба ближе. У меня нет ответа, зачем надо было убирать серба", - сказал Созин.
В 26-м туре РПЛ "Краснодар" не смог в гостях обыграть "Крылья Советов", встреча завершилась безголевой ничьей 0:0. "Зенит" и краснодарский клуб имеют равное количество очков, но по результатам очных противостояний сильнее оказались петербуржцы, поэтому они занимают первое место - 0:0 дома и 1:2 на выезде. На третьей строчке с 47-ю очками располагается московское "Динамо", которое минимально обыграло "Зенит" на своем поле (1:0).
Напомним, "Краснодар" под руководством сербского тренера Владимира Ивича занял первое место по итогам первой половины сезона. Со стартом второго круга команда сыграла ряд неудачных игр, и руководство решило расстаться с Ивичем, в официальном сообщении клуба не говорилось о причинах увольнения. Вместо серба на тренерский мостик пригласили уже знакомого краснодарским болельщикам специалиста - Мурада Мусаева.
Созин: с Ивичем "Краснодар" бы дожал "Крылья", дошёл бы до конца на первом месте и выиграл
Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал ничью "Краснодара", которая не позволила клубу занять первое место в чемпионате России.
Фото: ФК "Краснодар"