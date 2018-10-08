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13 футболистов "Локомотива" отправились в национальные сборные

"Локомотив" сообщил о количестве игроков, отправившихся в свои национальные команды.

"В сборную России отправились Маринато Гилерме и Алексей Миранчук, сборную Польши — Гжегож Крыховяк, сборную Португалии — Эдер, сборную Нигерии — Брайан Идову, сборную Грузии — Соломон Кверквелия.

В молодежную сборной России (U-21) отправились Михаил Лысов и Роман Тугарев. В сборную России (U-20) делегирован Георгий Махатадзе. В юношескую сборную России (U-19) отправился Владислав Карапузов, в сборную России (U-18) — Виталий Ботнарь, Максим Петров, Даниил Черняков", — сообщается на официальном сайте клуба.
Теги: Локомотив
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