Данила Поперечный: как-то ехал с Кокориным и Мамаевым в Сапсане - это настоящие животные

Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный прокомментировал инцидент с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым."Я как-то ехал по соседству с Кокориным и Мамаевым в Сапсане. Так вот это настоящие животные.Они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло. Совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!" - написал Поперечный.