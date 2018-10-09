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Данила Поперечный: как-то ехал с Кокориным и Мамаевым в Сапсане - это настоящие животные

Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный прокомментировал инцидент с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Я как-то ехал по соседству с Кокориным и Мамаевым в Сапсане. Так вот это настоящие животные.

Они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло. Совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!" - написал Поперечный.

Твиттер Данилы Поперечного

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Сегодня, 14:47
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#12  Antip7   (Сегодня, 16:13)
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Повылазили.. этих еще не хватало
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#11  игра  г. Москва (Сегодня, 15:44)
  • -1
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online

Ну а что не животные? Самые что ни на есть Кокора в Динамо ходил как мышь,мамай пытался выепнуться в Цска вылетел сразу а тут Газпром отмазывает да еще и бабла вваливает ,вираж в экстазе в жопу готов целовать вот вам и результат ,получите Раньше надо было наказывать после их выходок

.. луку мешок - не поколение а не слишком умные существа хуже животных, готовые продаться за пучок зелени. Если еще какой-нить допропорядочный выводок откроет свой прекрасный рот. Господа я за себя не отвечаю.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#10  Makc33   (Сегодня, 15:23)
  • +2
  •  (8)
online

Ну а что не животные? Самые что ни на есть Кокора в Динамо ходил как мышь,мамай пытался выепнуться в Цска вылетел сразу а тут Газпром отмазывает да еще и бабла вваливает ,вираж в экстазе в жопу готов целовать вот вам и результат ,получите Раньше надо было наказывать после их выходок
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#9  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:01)
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Эти двое всех уже достали. Пора бы им и ответить за поступки.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  chubook   (Сегодня, 14:58)
  • -7
  •  (9)

а это кто ? Вот Зинаида Петровна уборщица из соседнего подъезда,сказала ,что Кокорин и Мамаев ничего такие , сладенькие , она их,ласково, называла "Королями Оральных Ласк" ))))))))
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
#7  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 14:56)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
у меня во дворе Месси играют

А у меня даже Тотти и Роберто Карлос есть :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#6  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:53)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Кстати Кокорина я узнал потому, что он был в майке "КОКОРИН")

у меня во дворе Месси играют


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#5  нетрал   (Сегодня, 14:52)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
только перпендикулярный не высказался..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 14:52)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
о еще один черт решивний попиарится.
ты ничем не хуже их. такой же черт


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 14:51)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну понеслась...Теперь все поперечные и продольные бросились переходить на оскорбления. Сами вы тогда чем лучше???
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#2  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 14:51)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Кто такой Данила Поперечный? Очередной придурок из ютуба что ли? И судя по всему не такой известный и богаты, чтоб тоже упарываться в сапсане, а то был бы рядом наверное.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 14:50)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль, что не размялись на тебе, Данила. Но ты сидел весь путь под лавкой и не попался им на глаза. Этим и спасся.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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