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Ольга Голодец считает недопустимым поведение Павла Мамаева и Александра Кокорина

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец считает недопустимым поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и ждет реакции РФС.

"Я считаю недопустимым такое поведение футболистов, и я жду более внятной реакции от Российского футбольного союза, от Российской премьер-лиги, потому что это наши звезды, многие поколения наших ребят равняются на наших спортсменов, и такое поведение просто неспортивное", - цитирует Голодец ТАСС.
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 16:25
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#3  Barmaley   (Сегодня, 16:55)
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online

Цитата: robinzen
и такое поведение просто неспортивное

Госпожа Голодец хотела сказать "уголовно наказуемое", но, видимо, не решилась - как и невнятное руководство РФС. Но, очевидно, госпожа Голодец себя-то считает очень "внятной"... Караул просто, а не руководство - у России!

Так эта Ольга Голодец - племянница тренера команды Динамо Москва Адамаса Голодец. Вот он и воспитал этих героев в свое время. Тон ее понятен. Начался отмаз уголовников от кичи. Вони же дети Динамы sunglasses .
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:35)
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Болеет за:
«Зенит»
и такое поведение просто неспортивное

Госпожа Голодец хотела сказать "уголовно наказуемое", но, видимо, не решилась - как и невнятное руководство РФС. Но, очевидно, госпожа Голодец себя-то считает очень "внятной"... Караул просто, а не руководство - у России!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 16:31)
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Это не звезды, это п*зды
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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