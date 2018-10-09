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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ольга Голодец считает недопустимым поведение Павла Мамаева и Александра Кокорина
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец считает недопустимым поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и ждет реакции РФС.
"Я считаю недопустимым такое поведение футболистов, и я жду более внятной реакции от Российского футбольного союза, от Российской премьер-лиги, потому что это наши звезды, многие поколения наших ребят равняются на наших спортсменов, и такое поведение просто неспортивное", - цитирует Голодец ТАСС.
"Я считаю недопустимым такое поведение футболистов, и я жду более внятной реакции от Российского футбольного союза, от Российской премьер-лиги, потому что это наши звезды, многие поколения наших ребят равняются на наших спортсменов, и такое поведение просто неспортивное", - цитирует Голодец ТАСС.
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