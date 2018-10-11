Казанский "Рубин" планирует к 2020 году вернуться в Лигу чемпионов

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что перед "Рубином" стоит задача вернуться в Лигу чемпионов к 2020 году."Надеемся на еврокубки, потому что Казань привыкла к масштабным мероприятиям. 2020 год станет для нас юбилейным, мы отпразднуем 100 лет со дня образования Татарской ССР, поэтому мы хотим, чтобы не только хоккейный клуб "Ак Барс", волейбольный клуб "Зенит", баскетбольный клуб УНИКС, но и "Рубин" всегда был лучшим клубом страны.Лига чемпионов - это некая мечта, но всегда есть какая-то задача, наверное, ее можно так сформулировать. Конечно, ее можно форсировать, мы каждый сезон настроены только на серьезные результаты, потому что Татарстан заточен всегда на самые высокие места. Как идет развитие "Рубина" сегодня, в определенной степени уже устраивает, мы видим самоотдачу. Может быть, не всегда тот результат, который мы хотим, но болельщиков и специалистов не обманешь, видно, что команда борется, видно, что в рамках определенных возможностей этого состава команда показывает очень достойный результат", - сказал министр.