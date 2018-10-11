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Александра Кокорина и Павла Мамаева привезли в суд

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева привезли в Тверской суд Москвы на автозаке "Газель", сообщает телеграм-канал Mash.

Вчера оба футболиста были задержаны на 48 часов.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:21
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(1)
#18  rwspartach  Россия (Сегодня, 18:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Радуйся страна.Радуйся радосте наше.

Ну надо же - ты ещё жива! Я думал в очередной раз помрешь от таких ужасов,происходящих с кумиром. laughing
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#17  сынок  CCCP (Сегодня, 18:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Потому что гавнюки большинство в народе.

вот это ты зря...гавнюки и народ понятия разные
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#16  Гастэряну   (Сегодня, 18:50)
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online

Цитата: ythe
сцуко, эта Санта Барбара надолго...

если глушак отпистит карреру, то эта закончится
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#15  Kytarba  Сочи (Сегодня, 18:48)
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Lord
Совсем чтоли 3,14зданулись? Какой суд? А расследование, следственные действия, на худой конец построение защиты адвокату и обвинительного представителю прокурора? Цирк сплошной. 100% пожурят и отдадут в клубы чтобы дитятки в КПЗ не заскучали. Зато обычных месяцами маринуют в камерах до следствия.....


ты совсем не в курсе.Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте футболистов.Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца. Суд может так же отпустит футболистов домой с бумагой о не выезде..но скорее всего их закроют.Потому что гавнюки большинство в народе.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#14  нетрал   (Сегодня, 18:45)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ythe
сцуко, эта Санта Барбара надолго...

если ни чего по круче не случится...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#13  ythe  Ё-бург (Сегодня, 18:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
сцуко, эта Санта Барбара надолго...


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#12  сынок  CCCP (Сегодня, 18:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 46avangard
Lord,
Совсем чтоли 3,14зданулись? Какой суд? А расследование, следственные действия, на худой конец построение защиты адвокату и обвинительного представителю прокурора?

Скорее всего меру пресечения определят до приговора.

там мера пресечения 2 месяца пока светит
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#11  46avangard   (Сегодня, 18:41)
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  •  (0)
online

Lord,
Совсем чтоли 3,14зданулись? Какой суд? А расследование, следственные действия, на худой конец построение защиты адвокату и обвинительного представителю прокурора?

Скорее всего меру пресечения определят до приговора.
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#10  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:39)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гастэряну
для определения меры задержания

Ну если так тогда понятно. Ну и заголовки строгать.....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#9  GS  Москва (Сегодня, 18:38)
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  •  (2)

Lord,
Этот суд будет рассматривать только вопрос о мере пресечения: СИЗО, домашний арест или подписка.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#8  Болела  г.Москва (Сегодня, 18:37)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
то есть завтра уже на нары?


Сегодня вечером уже домой.


--------------------
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
#7  Kytarba  Сочи (Сегодня, 18:37)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Химки»
Радуйся страна.Радуйся радосте наше.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#6  Гастэряну   (Сегодня, 18:36)
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  •  (4)
online

Цитата: Lord
Какой суд?

для определения меры пресечения
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#5  Leksiq   (Сегодня, 18:36)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
По-моему им выберут меру пресечения
Регистрация: 15.06.2011 [жалоба]
#4  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:34)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Совсем чтоли 3,14зданулись? Какой суд? А расследование, следственные действия, на худой конец построение защиты адвокату и обвинительного представителю прокурора? Цирк сплошной. 100% пожурят и отдадут в клубы чтобы дитятки в КПЗ не заскучали. Зато обычных месяцами маринуют в камерах до следствия.....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#3  вентиго   (Сегодня, 18:29)
  • -2
  •  (6)

ух ты, вод ведь, иш как оно, спс футбольному сайту, а то бы дрочил молчаливо
Регистрация: 19.03.2017 [жалоба]
#2  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 18:28)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Походу им уже заказано...
По-моему даже если терпилы попросят их не сажать, приговор им уже вынесли... Россия, така Россия:)
Умом хер просечешь....
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#1  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:27)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
то есть завтра уже на нары?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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