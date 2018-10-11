СМИ: Мамаев перекладывает вину на Кокорина

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:26
Мамаев попросил суд не закрывать его, так как "Краснодар" автоматически расторгнет с ним контракт (34)
Мамаев попросил суд не закрывать его, так как "Краснодар" автоматически расторгнет с ним контракт (34)
20:37
МВД про Кокорина и Мамаева: современные методы позволяют найти запрещенные вещества в крови долгое время (4)
МВД про Кокорина и Мамаева: современные методы позволяют найти запрещенные вещества в крови долгое время (4)
20:28
Павел Мамаев зашел в зал суда (1)
Павел Мамаев зашел в зал суда (1)
20:09
Брат Кокорина: по пьяни начали сравнивать Пака с исполнителем "Гангнам стайла", он обиделся и обматерил нас (19)
Брат Кокорина: по пьяни начали сравнивать Пака с исполнителем "Гангнам стайла", он обиделся и обматерил нас (19)
19:28
Психолог, эксперт по анализу поведения: Кокорину и Мамаеву по барабану на общественное мнение и свой статус (18)
Психолог, эксперт по анализу поведения: Кокорину и Мамаеву по барабану на общественное мнение и свой статус (18)
19:07
"Спартак", "Локо" или Мордовия для Мамаева. Большая игра за дешёвого плеймейкера уже началась? (13)
"Спартак", "Локо" или Мордовия для Мамаева. Большая игра за дешёвого плеймейкера уже началась? (13)
16:24
Иностранный журналист - о Кокорине: лицо аморальной беззаботности современного футбола (фото) (18)
Иностранный журналист - о Кокорине: лицо аморальной беззаботности современного футбола (фото) (18)
15:53
"Нас очень жестко оскорбили, и мы сорвались" - Павел Мамаев дал первый комментарий после драк (37)
"Нас очень жестко оскорбили, и мы сорвались" - Павел Мамаев дал первый комментарий после драк (37)
СМИ: Мамаев перекладывает вину на Кокорина
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во время заседания Тверского суда выступил с речью на судебном заседании.
"Я не собираюсь скрываться, готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта. Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, я не имел права себе этого позволить, я готов загладить весь моральный и материальный ущерб. Хочу чтобы это донесли до пострадавших", - сказал Мамаев.
"Мамаев валит всю вину на Кокорина. Говорит, что на записи из кофейни четко видно, что это Кокорин лезет в драку. А сам Мамаев вообще подходит только после", – пишет телеграм-канал Mash.
"Я не собираюсь скрываться, готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта. Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, я не имел права себе этого позволить, я готов загладить весь моральный и материальный ущерб. Хочу чтобы это донесли до пострадавших", - сказал Мамаев.
"Мамаев валит всю вину на Кокорина. Говорит, что на записи из кофейни четко видно, что это Кокорин лезет в драку. А сам Мамаев вообще подходит только после", – пишет телеграм-канал Mash.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.