Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

СМИ: Мамаев перекладывает вину на Кокорина

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во время заседания Тверского суда выступил с речью на судебном заседании.

"Я не собираюсь скрываться, готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта. Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, я не имел права себе этого позволить, я готов загладить весь моральный и материальный ущерб. Хочу чтобы это донесли до пострадавших", - сказал Мамаев.

"Мамаев валит всю вину на Кокорина. Говорит, что на записи из кофейни четко видно, что это Кокорин лезет в драку. А сам Мамаев вообще подходит только после", – пишет телеграм-канал Mash.
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 21:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
47
(9)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
#47  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 22:58)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Друзья от Бога. Почти семья. А по факту-как обычные уголовники. Ничего нового. Скучно...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#46  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 22:50)
  • 0
  •  (0)

Цитата: RenarTickle
Вот такая она - дружба...


Какая дружба? С ними, небось, не лейтенанты-практиканты работают. Матерые. Усю дружбу наизнанку вывернут.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#45  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 22:39)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
да не херово 10 лет дружбы отметили )) теперь видимо любовь у них - 2 месяца в одной камере ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#44  Mitrich  НАША РАША (Сегодня, 22:37)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дружба вся, дружба вся, дружба кончи-ла-ся.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
#43  Barmaley   (Сегодня, 22:26)
  • +4
  •  (4)
online

Кирилл Кокорин сдаст всех с потрохами. Можно ставки делать в фонбет стопудовые.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#42  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:16)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Charodei
Клоуны.Хорошая проверка дружбы.

конечно клоуны... и адвокат у одного - Олег Попов smile


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#41  RenarTickle  Москва (Сегодня, 22:12)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Зло пожирает само себя... Вот такая она - дружба...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#40  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 22:08)
  • 0
  •  (2)

Всё, что не делается, всё к лучшему. В т.ч. и конец этой "дружбы"


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#39  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:07)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Что ты нас про совесть лечишь, ты ж не врач.
Знают все, и крыть тут нечем, ты – стукач.


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#38  realist12   (Сегодня, 22:05)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
По правилам жанра, как принято у порядочных людей кто то один должен был грузануться....., но это похоже не по про друганов)))).
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#37  Бак Лан  Бутырка (Сегодня, 22:02)
  • 0
  •  (4)
online

Короче все три "эдика" в камерах будут в авторитете joy Точнее, нарасхват, после тюряги по привычке только раком ходить и смогут
Цитата: GPS
Криминальная полиция Лондона)))

Не, у них только два подозреваемых во всем - Петров и Боширов)))


--------------------
Не езжайте, гомики, в центр побухать. Там в СИЗО голубеньких любят нагибать
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#36  Sandr_71   (Сегодня, 22:01)
  • +4
  •  (6)

А как же 10 лет вашей дружбы, посоны??
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#35  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 22:00)
  • +4
  •  (8)
online

Ну это нормально. Самая типичная реакция гопника. Крутость и блатные понты, типа "за друга порву" , кончаются сразу после первой ночи в ЛВС. Далее идет спринтерское соревнование между подельниками- кто больше сольет про другого.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#34  GPS   (Сегодня, 22:00)
  • +1
  •  (3)
online

Ну вот и этого закрыли до 8 декабря...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#33  Crowley172   (Сегодня, 22:00)
  • +1
  •  (3)

Вину перекладывает потому что кокорин свое уже получил и срок не увеличат. Поэтому мамаев и опаздывал
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
#32  Charodei  Борзя (Сегодня, 21:57)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Памперсы одел,герой?
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#31  Corner  планета Земля (Сегодня, 21:53)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Поздно. Еще вчера переложили всю вину на Мамая и его татуировки ))


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#30  GPS   (Сегодня, 21:53)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Черный Лис
Интересно, кто сливает этой помойке конфиденциальную информацию?

Криминальная полиция Лондона)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#29  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 21:53)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Кто-то мне вчера про дружбу говорил, минусов понаставили, идеалисты)
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#28  casabl   (Сегодня, 21:52)
  • +1
  •  (7)

куча паддонков, биляд....


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#27  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 21:52)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
)) В голове крутится пионерская песенка: "Вот, что значит настоящий, верный друг".
Да. Эти, обласканные жизнью мажоры, достойны друг друга. Сколько раз я таких видел, готовых сдать всех и вся, ради своей шкуры.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#26  Черный Лис   (Сегодня, 21:51)
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
пишет телеграм-канал Mash.

Интересно, кто сливает этой помойке конфиденциальную информацию? И еще говорят о непредвзятом деле, позорище блеать, тайна следствия, клоуны...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#25  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:51)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Братва хyecocoв блеать laughing


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#24  Riders1990  bunker (Сегодня, 21:51)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин младший валит на Мамаева,Мамаев валит на одного из Кокориных.Возможно сразу на двух)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#23  Бак Лан  Бутырка (Сегодня, 21:51)
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: Черный Лис
там Кокорина 2 шт

Две половинки одной ж.


--------------------
Не езжайте, гомики, в центр побухать. Там в СИЗО голубеньких любят нагибать
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#22  truten74   (Сегодня, 21:50)
  • +3
  •  (5)
online

Пусть гуляют кенты, не забыть того дня,Я взял вину на себя....
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#21  werty1001  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:50)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»


Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
#20  Freddy   (Сегодня, 21:49)
  • +5
  •  (9)
online

Зато вчера адвокаты из окружения Мамаева, рассуждали о понятиях и чести
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#19  realist12   (Сегодня, 21:49)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Максим Скоков
Красавцы ну прально по 2 месяца пусть отдохнут а после я думаю возьмутся за голову

Это исклюсеноооооо. Не за что браться.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#18  Черный Лис   (Сегодня, 21:49)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VirGON
комедия)нечего святого нет у этих людей,уже друг на друга гонят

а мозги если включить?там Кокорина 2 шт
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.