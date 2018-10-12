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Полёт нормальный. Сборная России столкнулась с неудобным соперником, но прибавила во втором тайме

Где-то между сообщениями о решениях суда по Кокориным и Мамаевым можно было заметить информацию о том, что какая-то сборная России вроде бы где-то сыграет в футбол. Rusfootball.info решил посмотреть, что это за команда такая.



Нет времени объяснять

Недавно мы устами и клавиатурой коллеги Долинина возмущались, что ранний временной слот в Лиге чемпионов почти не используется для российских клубов. Логику организации объяснить решительно невозможно, но дно было пробито в другом турнире.

РФС и УЕФА не сообразили, что Россия – это не только Москва, так что назначили матч в Калининграде на 21.45 по местному времени. То есть на 22.45 по Москве. То есть на час позже всех остальных игр дня, которые проходят, среди прочего, на Фарерах. Но даже там играют раньше, чем у нас, на востоке Европы. Впрочем, на этой неделе не удивляешься вообще никакому бреду.

Через «косяки» в сборную

Гильерме давно получил паспорт и призывался в сборную России, но на чемпионат мира не попал. В принципе, Станислав Черчесов мог бы и дальше вызывать в сборную Габулова – должна же быть у Владимира хоть какая-то команда, но уход Акинфеева и травматичность Лунёва сделали даже третьего вратаря сборной человеком, который реально может появиться на поле.

Гильерме очень здорово начал сезон и тащил «Локомотив», но не выдержал и заиграл под стать партнёрам. 5 пропущенных мячей в Петербурге, 3 гола в Стамбуле, ошибка в Краснодаре, застывание в полупозиции с «Шальке». Голкипер не просто становился жертвой развалившейся защиты, а обильно ошибался сам. Тем не менее, Черчесов решил, что за Лунёвым по-прежнему будут они с Шуниным. И сегодня бразилец окончательно стал россиянином, сыграв за нашу команду в официальном матче.



И проявил себя Гиля очень здорово. Единственный бразилец в сборной России, умеющий говорить по-русски, подчистил за Газинским, намертво поймал классный удар Берга и похуже – от Форбсерга. За счёт габаритов, которых нет у того же Акинфеева, выиграл верховую борьбу на выходе в начале 2-го тайма. Сегодня можно сказать только хорошие слова в адрес Маринато.

Ворота охраняет только один плод нашей системы

Вообще, ситуация сложилась интересная. Мы долго с содроганием ожидали ухода защиты ЦСКА и задавались вопросом, кто будет играть вместо них, а подкрепление пришло извне. Бразилец Гильерме, немцы Нойштедтер и Рауш, бразилец Фернандес – из оборонительной пятёрки в составе сборной только Джикия с детства формировался в нашей стране.

Марио после чемпионата мира нам как родной, Гиля стал таковым за много лет, немцы в последнее время тоже не вызывают никакого негатива, но ситуация любопытная и, пожалуй, показательная. Несмотря на улучшения в последнее время, наша система на данный момент взрастила только одного из пяти игроков, призванных защищать ворота, остальные получали российский паспорт не в 14 лет. И только один – на общих основаниях. Ещё недавно мы осторожно говорили о натурализации, но теперь она стала обыденным явлением, формирующим облик сборной России. И весьма неплохой – к обороне сегодня претензий немного.

Блуждающий форвард

В первом тайме главная звезда нашей сборной занимался явно не своим делом. Дзюба аж 2 раза навешивал в штрафную, постоянно отходил в глубь и на фланги. Понятно желание капитана быть для команды чем-то большим, чем просто столбом, но так распыляться не стоит. Во втором тайме Артём смотрелся куда органичнее: в своём стиле пробил головой, откатил под отличный удар Кузяеву, шёл в обыгрыш на границе штрафной. Впрочем, и в первой половине он скинул мяч на хлёсткое врывание Черышева. Так или иначе, абсолютно вся острота была создана Дзюбой.

Полёт нормальный. Сборная России столкнулась с неудобным соперником, но прибавила во втором тайме


Черышев по-прежнему нацелен на удар, но ЧМ уже позади

Кстати, о Черышеве. Чего ему не хватает в «Валенсии», так это наглости и уверенности, с которой он действует в сборной. Сегодня Денис нанёс 3 запоминающихся удара, но, как любит говорить Юрий Розанов, – это подоходный налог за чемпионат мира. Там залетало всё, теперь так не будет. Тем не менее, заряженность Черышева на удар нравится – среди них нет формальных статистических. Если попадёт – будет гол. А создаёт возможность для удара он моментально. Жаль, что на самой близкой ударной позиции не помогло и это, Черышева всё же накрыли после передачи Газинского.

Повезло ли новому тренеру Головина?

Вместе с Леонарду Жардимом из «Монако» ушла эпоха. Теперь весенние слова Фёдора Чалова о том, что нет смысла менять ЦСКА на «Монако», не кажутся таким уж бредом – Головин вроде бы и неплох во Франции, но на это никто не обращает внимания на общем безобразном фоне аутсайдера. Возможно, уже скоро Александра будет тренировать бронзовый призёр чемпионата мира-2018 Тьерри Анри, ну а пока под руководством четвертьфиналиста Головин мог снова почувствовать себя лидером и своим парнем, пообщаться на родном языке.

Лидером он себя, может, и почувствовал, но не самым успешным. Через Сашу шла значительная часть созидательной игры, однако варианты продвижения мяча он находил далеко не всегда, что было действительно сложно при игре с такими сбалансированным соперником – это вам не Чехию разрывать да Турцию, которая даже не встречала Марио Фернандеса. И в грядущем сочинском матче Головин должен сыграть креативнее и острее.



Два разных тайма

В игре, которая пришла к равному итогу, каждая из команд имела преимущество в «своём» тайме. Шведы, очевидно, делали ставку на первый тайм и, по их плану, во втором должны были отстаивать добытый перевес. И всё было бы именно так, попади Берг в ворота после неразберихи с искусственным офсайдом.

Команда создали по парочке опасных моментов: у наших можно вспомнить удары Черышева, Дзюбы и Кузяева, у шведов угрожали Форсберг и дважды Берг. Сборная России слабо смотрелась на стандартах и подборах, в связи с этим возникали претензии к опорной зоне.

Зато вторую половину наши провели живо. Вроде бы и атаковали больше, но всё равно находили пространство для контратак – вспомните включения Газинского и Черышева на пространстве. Хотели победить, боролись за победу, даже выпустив второго мощного форварда. Должны ли были побеждать? Пожалуй, нет: как-никак, сегодня сошлись два четвертьфиналиста чемпионата мира, которые стилистически друг для друга очень неудобны, поскольку проповедуют схожие игровые принципы. Временные перекосы вылились в закономерную ничью.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Константин Рыбин / РФС
Теги: Сборная России Дзюба Черышев Головин
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