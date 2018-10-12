Новости партнеров

Представитель Мутко отказался комментировать его возвращение на пост главы РФС

Представитель вице-премьера РФ Виталия Мутко отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о его возвращении к обязанностям президента РФС.

"Слухи и домыслы мы не комментируем. В настоящий момент Виталий Леонтьевич как заместитель председателя правительства РФ занят вопросами, непосредственно связанными с его должностными обязанностями", – сказал представитель Мутко.

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го. В декабре он сложил свои полномочия на полгода – до июля 2018-го. Сейчас и.о. президента РФС является Александр Алаев.

ТАСС
Теги: Мутко
Сегодня, 08:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.