Новости партнеров

Юрий Газинский: Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Ну он вообще любит пошутить

Хавбек сборной России Юрий Газинский дал комментарий после матча со Швецией (0:0).

"За наши ворота не переживал. Поздравляю Гильерме с дебютом, он отлично сыграл!

Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Ну он шутить любит.У нас было больше подходов. У Черышева был момент во втором тайме. Дзюба хорошо цеплялся за мячи.

Шведы — организованная команда. Они тоже смогли создать напряжение у наших ворот. Это неприятно, но мы исправимся", – сказал Газинский.

Чемпионат
Теги: Сборная России Гильерме Газинский Гранквист
Сегодня, 11:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.