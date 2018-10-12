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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрий Газинский: Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Ну он вообще любит пошутить
Хавбек сборной России Юрий Газинский дал комментарий после матча со Швецией (0:0).
"За наши ворота не переживал. Поздравляю Гильерме с дебютом, он отлично сыграл!
Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Ну он шутить любит.У нас было больше подходов. У Черышева был момент во втором тайме. Дзюба хорошо цеплялся за мячи.
Шведы — организованная команда. Они тоже смогли создать напряжение у наших ворот. Это неприятно, но мы исправимся", – сказал Газинский.
Чемпионат
"За наши ворота не переживал. Поздравляю Гильерме с дебютом, он отлично сыграл!
Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Ну он шутить любит.У нас было больше подходов. У Черышева был момент во втором тайме. Дзюба хорошо цеплялся за мячи.
Шведы — организованная команда. Они тоже смогли создать напряжение у наших ворот. Это неприятно, но мы исправимся", – сказал Газинский.
Чемпионат
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