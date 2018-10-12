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Алексей Ионов: сил на поле оставили достаточно много

Полузащитник сборной России Алексей Ионов заявил, что матч 3-го тура группового этапа Лиги наций против Швеции (0:0) оказался сложным.

"Сложная игра была. Сил на поле оставили достаточно много. Готовились к серьезному сопернику, знали, как шведы будут играть. Конечно же, хотели победить. Сейчас есть время, чтобы отдохнуть, восстановить силы и подготовиться к Турции", - цитирует Ионова "Спорт-Экспресс".
Теги: Ионов Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 18:07
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