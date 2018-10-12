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Сборная России прилетела в Сочи

Сборная России прилетела в Сочи на матч Лиги наций против национальной команды Турции, сообщает пресс-служба команды в твиттере.

Встреча состоится 14 октября на стадионе "Фишт" и начнется в 19:00 по московскому времени.
Теги: Сборная России
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