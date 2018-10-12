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На матч Россия - Турция в Сочи продано более 30 тысяч билетов

Директор департамента физкультуры и спорта Сочи Сергей Пилосян сообщил, что на матч Лиги наций Россия - Турция продано более 30 тысяч билетов.

"На сегодняшний день продано более 30 тысяч билетов. Это позволяет с уверенностью сказать, что матч в Сочи пройдет при полностью заполненных трибунах, как и в Калининграде, где за 2 дня до матча со Швецией были проданы все 35 тысяч билетов.

Мы верим, что наше гостеприимство, прекрасная погода и активные болельщики станут дополнительной мотивацией для футболистов российской сборной, и победа будет за нашей командой", - цитирует Пилосяна ТАСС.
Теги: Сборная России Сборная Турции
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